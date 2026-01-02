Dôležitá je aj minimálna doba poistenia, ktorá sa líši podľa veku, a dodržanie zákonných lehôt.
Ak plánujete požiadať o invalidný dôchodok, oplatí sa pripraviť vopred. Najdôležitejšie je disponovať kompletnou zdravotnou dokumentáciou – to znamená všetky správy od lekárov, výsledky vyšetrení aj prepúšťacie správy z nemocnice.
Okrem zdravotného stavu sa posudzuje aj to, či ste boli dostatočne dlho dôchodkovo poistení. Potrebná doba poistenia sa líši podľa veku. Platí, že čím je človek starší, tým dlhšie musí byť poistený. Napríklad mladí do 20 rokov potrebujú menej ako rok poistenia, ľudia po 45-ke najmenej 15 rokov. Zamestnancom odvody platí zamestnávateľ, podnikatelia (SZČO) si ich platia sami, prípadne sa môžu prihlásiť na dobrovoľné poistenie.
Výnimkou sú prípady invalidity z mladosti, doktorandi a ľudia, ktorí sa stali invalidnými po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, u nich sa minimálna doba poistenia nevyžaduje.
Dôležité je myslieť aj na lehoty. Nárok na výplatu invalidného dôchodku sa premlčí po troch rokoch. Ak o dávku požiadate neskoro, môžete prísť o časť peňazí. Zákon umožňuje doplatiť dôchodok najviac tri roky spätne.