Slovenská správa ciest hlási zjazdnosť všetkých sledovaných úsekov, no vodičov vyzýva k zvýšenej opatrnosti.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území Slovenska zostávajú zjazdné. Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk však vodičov varuje pred hmlou či padajúcimi skalami.
„V oblasti Záborského komplikuje dopravu hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Pozor! Cestári hlásia padanie skál na horskom priechode Donovaly (úsek I/59 medzi 28. a 29. kilometrom) a na horskom priechode Šturec (od šiesteho po 13. kilometer),“ spresnili odborníci.
Horský priechod Príslop zostáva naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Ostatné horské priechody cestári udržiavajú ako zjazdné, pričom povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Cukmantel, Oravská Lesná a Podspády leží kašovitý až utlačený sneh. Vodiči musia rátať so zľadovateným snehom na horských priechodoch Donovaly, Vrchslatina, Huty a Zbojská.