Irán a Venezuela sú dlhodobo blízkymi spojencami.
Irán v pondelok vyzval na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého zadržali Spojené štáty a v New Yorku ho čaká súd pre obchodovanie s drogami. Teherán zároveň zdôraznil, že jeho vzťahy s Caracasom zostávajú nezmenené.
„Prezident krajiny a jeho manželka boli unesení. Nie je to nič, na čo by mali byť hrdí, je to nezákonný čin,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. „Ako zdôraznil venezuelský ľud, ich prezident musí byť prepustený,“ dodal.
Irán a Venezuela sú dlhodobo blízkymi spojencami, čo v pondelok potvrdil aj Bakájí. „Naše vzťahy so všetkými krajinami, vrátane Venezuely, sú založené na vzájomnom rešpektovaní a tak to aj zostane... Sme v kontakte s venezuelskými orgánmi,“ potvrdil iránsky hovorca.
Počas tlačovej konferencie Bakájí komentoval aj vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý podporil protesty v Iráne. Hovorca Izrael obvinil zo snahy o podkopanie iránskej národnej jednoty.
„Sionistický režim je odhodlaný využiť aj tú najmenšiu príležitosť na zasievanie rozporov a podkopávanie našej národnej jednoty, a my musíme zostať ostražití,“ uviedol Bakájí.
Demonštrácie sa začali v Teheráne pôvodne ako protesty proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. Od stredy si vyžiadali viac ako desať obetí.