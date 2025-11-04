Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 4. novembra 2025 o 19:00
Čas čítania 1:48

Ministerstvo vnútra objednalo ďalších 30 áut za viac ako 2 milióny eur. Majú slúžiť aj bývalým funkcionárom

Ministerstvo vnútra objednalo ďalších 30 áut za viac ako 2 milióny eur. Majú slúžiť aj bývalým funkcionárom
Zdroj: Audi

15 vozidiel má byť s benzínovým a 15 vozidiel s naftovým motorom.

Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodanie 30 služobných SUV vozidiel pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOÚČ) MV SR. V rámci obstarávania bola ako víťaz vybraná spoločnosť Porsche Slovakia, pričom rezort plánuje uzavrieť dve rámcové dohody – na 15 vozidiel s benzínovým a 15 vozidiel s naftovým motorom – v celkovej hodnote 2,12 milióna eur. Informoval o tom tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.

Víťazná spoločnosť dodá vozidlá Audi Q7 SUV TFSI quattro 250 kW a Audi Q7 SUV TDI quattro 210 kW. Bežná cena týchto modelov sa podľa oficiálneho cenníka začína na 75 090 eur, pričom Ministerstvo vnútra SR ich obstará za 65 310 eur s DPH za vozidlo, čo predstavuje úsporu 9780 eur oproti cene základného modelu na jednom vozidle. Pri porovnaní s konfiguráciou prostredníctvom oficiálneho Audi konfigurátora by rovnaké vozidlo stálo až 90 524 eur, čo znamená úsporu 25 214 eur na vozidle, teda takmer 30 percent oproti bežnej trhovej cene,“ objasnil rezort.

Dodal, že za doplatok 5443 eur na jedno vozidlo bude zabezpečený servis na päť rokov alebo 150 000 km a súprava štyroch originálnych kolies. Víťazná ponuka bola podľa jeho slov najnižšia zo všetkých uchádzačov a je primeraná vzhľadom na technické parametre, objem zákazky a špecializovanú konfiguráciu vozidiel. Ministerstvo priblížilo, že v posledných rokoch na úrade ochrany absentovala pravidelná obmena vozidiel, čo negatívne ovplyvňuje technický a vzhľadový stav vozidiel aj efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami ministerstva.

Vyhláseniu verejného obstarávania preto predchádzala analýza vozového parku, ktorá rozdelila vozidlá úradu ochrany do troch kategórií – kritické (vyžadujú okamžitú výmenu s vysokými nákladmi), závažné (plánovaná obmena v nasledujúcom roku) a cyklické (určené na pravidelnú obnovu).

Pripomenulo tiež, že úradu pribudla povinnosť zabezpečovať dopravnú ochranu určeným osobám aj po skončení vo funkcii, čo si vyžaduje dostatočný počet moderných a technicky spoľahlivých vozidiel. „Úrad tak získava moderné vozidlá, ktoré reflektujú špecifické požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť pri ochrane chránených osôb a efektívnom plnení úloh. Paralelne Ministerstvo vnútra SR pokračuje v obnovovaní vozového parku aj pre ostatné policajné zložky, čím zabezpečuje jednotnú úroveň technického vybavenia a výkonu služby naprieč celým Policajným zborom,“ dodal rezort vnútra.

Zdôraznil, že vozidlá obstaráva vo veľkých množstvách, čo mu umožňuje dohodnúť výrazne výhodnejšie ceny. V rámci koncepcie obnovy vozového parku Policajného zboru Ministerstvo vnútra SR ukončilo obstarávanie ďalších 278 vozidiel, pri ktorých sa podľa jeho slov podarilo ušetriť približne 1,4 milióna eur.

„Cieľom koncepcie je nielen technická obnova Policajného zboru, ale aj zlepšenie pracovných podmienok policajtov, ktorí denne slúžia občanom. Ministerstvo vnútra SR tak zabezpečuje, aby polícia aj Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR mali prostriedky zodpovedajúce náročnosti ich práce a mohli rýchlo, účinne a bezpečne reagovať na všetky bezpečnostné výzvy kdekoľvek na Slovensku,“ dodalo MV.

Audi, Q4,
Zdroj: Audi
Súvisiace témy:
Autá Správy z domova
