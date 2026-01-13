Páchateľ bol agresívny.
V sabinovskej reštaurácii došlo k incidentu so zákazníkom, ktorý po skonzumovaní kávy, steaku a troch poldecákov odišiel bez platenia. Keď ho čašník na ulici konfrontoval, muž začal byť agresívny. Majiteľ podniku Peter Palčák pre tvnoviny potvrdil, že personál musel kvôli správaniu takzvaného „reštauračného fantóma“ privolať políciu.
Polícia muža rieši ako podozrivého z priestupku proti majetku. Prípad posunú na Okresný úrad v Prešove, ktorý mu môže uložiť pokutu až do 1 400 eur. „Takúto vysokú pokutu okresný úrad neukladá. Zväčša je to iba symbolicky, nejakých 30 - 50 eur, čo je teda málo preventívne,“ tvrdí advokát Patrik Benčík.
Majiteľ tvrdí, že sú to peniaze pre štát a nie pre nich. Ak je páchateľ insolventný, vymôcť pokutu je takmer nemožné. „Kde nič nie je, ani exekútor nevezme, takže tá pohľadávka je nevymožiteľná,“ povedal advokát a načrtol prípadný postup: „Majitelia v danej lokalite by mohli svojpomocne zostaviť tzv. čierny zoznam, kde si budú vzájomne vymieňať echo o takýchto kvázi podvodníkoch.“