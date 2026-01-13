Skutočnosť, že záber vytvorila umelá inteligencia, STVR neuviedla.
Od 1. januára tohto roka sa novou riaditeľkou sekcie ľudských zdrojov STVR stala Silvia Repčoková.
STVR poslala tlačovú správu s jej „oficiálnou fotografiou“. Tá na prvý pohľad vyzerá ako vygenerovaná AI fotka alebo upravená AI-obrazom. Nikde nie je zmienka, že fotka je dielom AI. Informoval o tom web omediach.
„Ľudia sú pre mňa základom fungovania každej organizácie. Do STVR prichádzam s rešpektom k jej poslaniu a s cieľom vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci budú cítiť vypočutí, podporení a budú mať priestor profesionálne rásť. Teším sa na spoluprácu s kolegami naprieč celou inštitúciou,“ cituje Repčokovú STVR.
Repčoková má spoločnú adresu s moderátorom konšpiračného webu Infovojna Adrianom Repčokom. Taktiež pôsobia v spoločných firmách.