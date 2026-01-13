Výstraha platí vo všetkých slovenských okresoch.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred zhoršenými podmienkami na cestách aj v horských oblastiach. Podľa meteorológov by vodiči mali byť mimoriadne ostražití minimálne do stredajšieho (14. januára) dopoludnia, konkrétne do 11:00, kedy sa platnosť celoplošnej výstrahy pred poľadovicou končí.
SHMÚ zároveň vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Brezno. Silný vietor by mal začať úradovať od 17:00 a jeho pôsobenie potrvá až do štvrtkového rána do 5:00. Ak sa chystáš do hôr, určite túto predpoveď nepodceňuj a sleduj aktuálne podmienky.
