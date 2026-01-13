Dopravný podnik upozorňuje na meškania a zmeny v trasách.
Pre poľadovicu a námrazu na trolejovom vedení je premávka liniek MHD v Bratislave obmedzená a nepravidelná. Problémy sa týkajú najmä električiek a trolejbusov. Informuje o tom na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).
„Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ napísal DPB. Na sociálnej sieti informuje, že všetky spoje električky číslo 4 končia na zastávke Zlaté piesky, konečná zastávka Stanica Nové Mesto nie je obsluhovaná. Úsek medzi zastávkami Stanica Nové Mesto a Kuchajda obsluhuje kyvadlová autobusová doprava.
Web imhd.sk informuje o nepravidelnej premávke električiek liniek 1, 3 a 4. „Pre nepriaznivé počasie a uviaznutie veľkého počtu električiek v centre mesta je aktuálne potrebné počítať s veľmi nepravidelnou premávkou na linkách 1, 3 a 4. Minimum električiek (takmer žiadne) po 7.45 h premáva na Račianskej a Vajnorskej radiále, rovnako ani k Hlavnej stanici električky nepremávajú,“ informuje web imhd.sk.