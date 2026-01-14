Po uplynutí lehoty sa výnimka skončí a vyradenie takéhoto auta bude opäť stáť až 500 eur.
Slováci majú už len niekoľko hodín na to, aby vyriešili problém, ktorý ich môže stáť stovky eur. Týka sa to ľudí, ktorí majú v evidencii vozidlo, ktoré už v skutočnosti neexistuje, je rozobraté, zhorené alebo zošrotované, no stále figuruje v štátnych registroch, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Do 14. januára 2026 platí tzv. generálny pardon, vďaka ktorému je možné takéto vozidlo vyradiť za 50 eur namiesto bežných 500 eur. Ide o výnimku pre ľudí, ktorí sa auta v minulosti zbavili bez oficiálneho odhlásenia a dnes im hrozia pokuty za chýbajúcu STK, emisnú kontrolu či povinné poistenie.
Postup je jednoduchý, vlastník podá žiadosť na okresnom úrade, kde uvedie údaje o sebe aj o vozidle a vysvetlí, prečo už neexistuje. Priloží dostupné doklady, zaplatí znížený poplatok a po schválení sa vozidlo vyradí aj na dopravnom inšpektoráte. Po uplynutí lehoty sa výnimka skončí a vyradenie takéhoto auta bude opäť stáť až 500 eur.