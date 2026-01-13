Kategórie
TASR
včera 13. januára 2026 o 20:58
Čas čítania 0:46

Dôchodcovia v zahraničí musia doručiť potvrdenie o žití. Zostávajú im posledné dni

Dôchodcovia v zahraničí musia doručiť potvrdenie o žití. Zostávajú im posledné dni
Zdroj: Unsplash/Alexas_Fotos

Povinnosť musia splniť v priebehu januára.

Sociálna poisťovňa (SP) pripomenula dôchodcom žijúcim v zahraničí, že v januári treba doručiť potvrdenie o žití. V prípade krajín Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP) a Švajčiarska sa tlačivo predkladá raz ročne, a to najneskôr do 31. januára 2026.

Ak poberateľ dôchodku žije v krajine mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, potvrdenie o žití je potrebné doručovať štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2026. Výnimkou sú poberatelia dôchodkov žijúci v Českej republike, ktorí potvrdenie o žití predkladať nemusia, keďže SP si údaje s Českou správou sociálneho zabezpečenia vymieňa elektronicky.

SP pripomenula, že na základe doručeného potvrdenia o žití môže dôchodok vyplácať bez prerušenia a predíde sa tak komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia. Tlačivá potvrdenia o žití poisťovňa v súčasnosti zasiela dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku a odporúča použiť práve tento formulár, keďže obsahuje čiarový kód, ktorý zefektívňuje jeho spracovanie.

Ak dôchodca tlačivo s čiarovým kódom nemá k dispozícii, môže si stiahnuť formulár podľa krajiny, v ktorej žije, vyplniť ho a doručiť s úradne osvedčeným podpisom poštou na adresu ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave alebo elektronicky e-mailom na adresu [email protected].

Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú dostupné aj na webstránke Sociálnej poisťovne.

Euro
Zdroj: rawpixel
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Dôchodcovia Dôchodky
