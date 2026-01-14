Kategórie
TASR
dnes 14. januára 2026 o 9:31
Čas čítania 1:11

V roku 2025 zbankrotovalo skoro 8 300 Slovákov. Najčastejšie išlo o tridsiatnikov

V roku 2025 zbankrotovalo skoro 8 300 Slovákov. Najčastejšie išlo o tridsiatnikov
Zdroj: PxHere

Najviac dlžníkov pochádzalo z Prešovského kraja.

V roku 2025 zbankrotovalo na Slovensku 8 298 ľudí. Viac ako 98 % dlžníkov (8 168) si zvolilo formu konkurzu, splátkový kalendár uprednostnilo 130 osôb. Z hľadiska veku najčastejšie bankrotovali tridsiatnici (29 % z celkového počtu). Vyplynulo to z analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).

„V porovnaní s rokom 2024, kedy skrachovalo 8 891 občanov, ide o mierny, 6,7-percentný pokles. V nižších ročných číslach sa ešte neodráža súčasná nepriaznivá ekonomická situácia ani druhý balík konsolidačných opatrení, nakoľko podmienkou pre podanie žiadosti o oddlženie je minimálne rok trvajúca exekúcia, respektíve iné obdobné vykonávacie konanie,“ tvrdí hlavná analytička CRIF Jana Marková.

Viac ako 97 % z nich nemalo vysokoškolské vzdelanie

Takmer 91 % bankrotov vyhlásili na majetok občanov nepodnikateľov, zvyšok na majetok podnikateľov. Medziročne sa podľa CRIF nezmenilo vzdelanie dlžníkov, viac ako 97 % z nich nemalo vysokoškolské vzdelanie. Opäť však stúpol podiel mužov – v roku 2025 tvorili takmer 65 % zbankrotovaných. Mužov bolo 5 382, žien 2 916.

12. januára 2026 o 16:30 Čas čítania 3:11 Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov? Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov?

Najviac dlžníkov pochádzalo z Prešovského kraja (1 578), nasledoval Košický kraj (1 325) a Banskobystrický kraj (1 183). Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji (609).

Z hľadiska veku najčastejšie bankrotovali tridsiatnici (29 %) a štyridsiatnici (27 %). Seniori tvorili 10,7 % z celkového počtu – vo veku 60 až 69 rokov zbankrotovalo 731 ľudí, sedemdesiatnikov bolo 148 a osemdesiatnikov šesť. Dvadsiatnikov bolo 1 191, čo predstavovalo takmer 14,4 %.

V decembri 2025 zbankrotovalo 591 dlžníkov, čo bol oproti novembru nárast o viac ako 21 %. Konkurz si v decembri zvolilo 585 občanov a splátkový kalendár šesť. Z celkového množstva decembrových bankrotov bolo 546 vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 45 na majetok občanov podnikateľov.

Súdy zároveň v roku 2025 zrušili celkovo 8 343 konkurzov vyhlásených v roku 2025 alebo v predchádzajúcich obdobiach. Viac ako 92 % (7 688) zrušili pre nedostatok majetku a takmer 8 % (655) po splnení konečného rozvrhu výťažku.

13. januára 2026 o 9:49 Čas čítania 0:48 Kedy skončí poľadovica? SHMÚ upozorňuje, že vodičov bude dážď trápiť ešte najbližšie hodiny Kedy skončí poľadovica? SHMÚ upozorňuje, že vodičov bude dážď trápiť ešte najbližšie hodiny
13. januára 2026 o 11:19 Čas čítania 0:38 AKTUÁLNE: Vlaky meškajú desiatky minút. Najhoršia situácia je na západnom Slovensku AKTUÁLNE: Vlaky meškajú desiatky minút. Najhoršia situácia je na západnom Slovensku
13. januára 2026 o 10:34 Čas čítania 0:32 VIDEO: Alojz Hlina položil na stôl 12 500 eur. Vysmieva sa tak z kauzy nákupu leteniek Šutaja Eštoka VIDEO: Alojz Hlina položil na stôl 12 500 eur. Vysmieva sa tak z kauzy nákupu leteniek Šutaja Eštoka
peněženka bankrot
Zdroj: Flickr/Jernej Furman/volně k užití
Správy z domova
