Kým najčastejšie rodičia volili Tobiasov a Emy, niektorí sa rozhodli pre mená, ktoré na Slovensku znejú veľmi netradične.
V rožňavskej pôrodnici sa vlani nenarodili len Tobiasovia a Emy, ale aj deti s menami, ktoré na Slovensku znejú nezvyčajne. Medzi novorodencami sa objavili mená ako Ronaldo, Freya, Auróra, Hasan, Zac, Rosana, Dion, Letty či Kristian Junior.
Objavili sa aj mená ako Saul, Dior a Džesúr
Ako informovala PR špecialistka siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, v roku 2025 sa v nemocnici v Rožňave narodilo 524 detí, z toho 276 chlapcov a 248 dievčat, pričom štyri pôrody boli dvojčatá. Najčastejšími menami boli Tobias a Ema, no pozornosť pútali práve netradičné výbery rodičov.
„Objavili sa mená ako Saul, Džesúr, Zac, Hasan, Ronaldo, Letty, Rosana, Dion, Sanja, Auróra, Kristian Junior, Freya, Jaman či Dior,“ uviedla Krejčíová.
Nemocnica zároveň zaznamenala rastúci záujem o individuálny prístup, 43 žien využilo pôrodný plán a 103 budúcich mamičiek absolvovalo predpôrodnú prípravu. V roku 2026 chce pôrodnica ponuku rozšíriť o tehotenskú jogu a rodinnú VIP izbu.