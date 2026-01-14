Kategórie
Anja Samardžija
dnes 14. januára 2026 o 11:27
Čas čítania 0:41

VIDEO: Robotník kričal na Trumpa, že je „ochrancom pedofilov“. Prezident mu ukázal prostredník

Počas Trumpovej návštevy v automobilke Ford došlo k incidentu.

Donald Trump v utorok navštívil závod automobilky Ford. Počas tejto návštevy však prebehol incident, keď ho jeden z pracovníkov nazval „ochrancom pedofilov“. Prezident USA to zjavne nevzal dobre, a tak mu ukázal prostredník a vulgárne mu nadával.

Podľa Bieleho domu to bola vhodná reakcia. „Blázon v záchvate hnevu divoko kričal nadávky a prezident reagoval primerane a jednoznačne,“ vyjadril sa k incidentu riaditeľ komunikácie Bieleho domu Steven Cheung.

Štyridsaťročný robotník TJ Sabula povedal denníku The Washington Post, že bol z práce dočasne suspendovaný, kým nebude ukončené interné vyšetrovanie. Sabula tiež tvrdí, že Trumpa nikdy nevolil, ale v minulosti podporoval iných republikánskych kandidátov.

„Nemám pocit, že osud vám často praje, a keď už sa to stane, mali by ste byť pripravení túto príležitosť využiť. A dnes sa mi to, myslím, podarilo,“ dodal Sabula.

Súvisiace témy:
Donald Trump Správy zo sveta
