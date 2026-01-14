VIDEO: Pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo vyše 2 000 ľudí. Čo stojí za najväčším protestom za posledné roky?

Pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo už 2 000 ľudí.
Irán sa po niekoľkých týždňoch masových protestov a takmer úplnom výpadku internetu ocitol na pokraji kolapsu. Nepokoje vypukli v decembri v reakcii na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu v krajine, vysokú infláciu a kolaps národnej meny. Informuje o tom denník The Guardian.
Protesty, ktoré sa pôvodne začali kvôli ekonomickej situácii, sa postupne zmenili na demonštrácie proti samotnému režimu. Podľa dostupných informácií mali bezpečnostné zložky počas zásahov zabiť viac ako 2 000 ľudí a zadržať vyše 10 000 protestujúcich, no presné čísla nie je možné overiť kvôli blokáde internetu. Informuje o tom TASR a Business Standard.
