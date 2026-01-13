Kategórie
TASR
dnes 13. januára 2026 o 12:49
Čas čítania 1:01

Pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo už 2 000 ľudí. V krajine je 100 hodín vypnutý internet

Pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo už 2 000 ľudí. V krajine je 100 hodín vypnutý internet
Zdroj: UGC/AP/TASR

Krajina zažíva obrovské nepokoje.

Približne 2 000 ľudí zahynulo od konca decembra pri protivládnych protestoch v Iráne, uviedla v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa nemenovaného iránskeho predstaviteľa. Uvedený počet mŕtvych podľa citovaného zdroja zahŕňa civilistov aj príslušníkov bezpečnostných zložiek, pričom iránsky predstaviteľ za ich smrť viní „teroristov“.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda následne 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IRN) so sídlom v Osle uvádza, že od začiatku protestov zahynulo v Iráne najmenej 648 ľudí vrátane 134 členov bezpečnostných zložiek, mŕtvych však podľa niektorých odhadov môže byť až viac než 6 000.

Krajina bez internetu

Vzhľadom na pretrvávajúce blokovanie internetu a obmedzenie prístupu k informáciám je však ťažké nezávisle overiť tieto údaje, upozorňuje IRN.

Iránske úrady takisto podľa IHR zadržali už vyše 10 000 ľudí. Aktivisti sa obávajú, že vypnutie internetu, ktoré trvá už viac než 100 hodín, má za cieľ zakryť rozsah represií voči protestujúcim.

V tejto súvislosti sa v utorok objavila aj informácia iránskeho opozičného portálu Iran International so sídlom v Londýne, ktorý stanovil počet obetí protestov na najmenej 12 000, čo označil za „najväčšie zabíjanie v modernej histórii Iránu“.

Portál na svojom webe uviedol, že tento údaj sa zakladá na „spoľahlivých“ zdrojoch z iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti, prezidentskej kancelárie, iránskych Revolučných gárd, ako aj na výpovediach svedkov a zdravotníkov.

Irán
Zdroj: UGC/AP/TASR
