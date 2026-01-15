Cestujúci musia počítať s výrazne neskorším príchodom do cieľovej stanice.
Rýchlik Tatran, ktorý mal odchod z Bratislavy o 6:32, mal predpokladaný príchod do Košíc krátko pred poludním. Už v Bratislave rýchlik nabral meškanie 40 minút, lebo sa na vlaku pokazil rušeň. Nasadili naň náhradný rušeň a v ceste pokračovali, ale nie nadlho, informovala o tom stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR.
V obci Veľké Kostoľany, asi 12 kilometrov od Piešťan, skolaboval aj náhradný rušeň. Predpokladajú, že meškanie bude dlhšie ako dve hodiny.
