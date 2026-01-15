Prípadom sa intenzívne zaoberá polícia, ktorá vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva.
Neznámi páchatelia sa v utorok, 13. januára, vlámali do objektu a odcudzili dva trezory. Zlodeji v objekte rozbili okno, cez ktoré vošli dnu. Následne vzali dva trezory, ktoré previezli pomocou stavebného fúrika a naložili ich do auta. Svojím konaním spôsobili spoločnosti škodu vo výške 10-tisíc eur, informuje portál Prešovak.
„Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš, vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Skutok bol spáchaný formou spolupáchateľstva,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
