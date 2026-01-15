Rezort musí tento krok zrealizovať pre naplánovaný technický zásah v komunikačnej infraštruktúre.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje na svojom webe, že v pondelok 19. januára 2026 nebudú poskytovať služby oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty ani cudzinecká polícia na celom Slovensku. Odstávku musia zrealizovať na základe naplánovaného technického zásahu v komunikačnej infraštruktúre.
15. januára 2026 o 13:30 Čas čítania 0:22 Horská služba zasahovala v Malej Fatre. Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe
15. januára 2026 o 13:00 Čas čítania 0:29 SOI varuje pred týmto webom. Predajca zrušil Slovákom zájazdy a ľuďom nevrátil peniaze