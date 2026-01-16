Primátor Matúš Vallo zavádza nový systém, v ktorom vodiči pri prvom zlom parkovaní zaplatia nulu a namiesto šeku dostanú len upozornenie.
V systéme pokút za parkovanie aj cestovanie mestskou hromadnou dopravou nás čakajú zmeny. Avizuje to primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý chce ľudí motivovať k využívaniu mestskej verejnej dopravy. Mesto už nechce trestať prvé porušenie pravidiel finančnou sankciou. „Ak vodič zaparkuje zle prvýkrát, pokutu nezaplatí. Budeme ju brať len ako upozornenie,“ uviedol primátor na tlačovej konferencii.
Zmeny čakajú aj cestujúcich v bratislavskej doprave. Primátor plánuje zaviesť nižšie sankcie a možnosť úplného odpustenia pokuty pri kúpe predplatného lístka:
- Nové sadzby: Pokuta na mieste klesne na 79 eur (pri neskoršej úhrade na 99 eur).
- Motivácia lístkom: Ak si cestujúci po kontrole kúpi ročnú električenku, dopravný podnik mu odpustí celú pokutu. Pri kúpe 90-dňového lístka získa zľavu 50 % z výšky pokuty.
Ako funguje systém dnes?
Aktuálne pravidlá (platné od 1. júna 2025) sú k čiernym pasažierom prísnejšie. Ak cestujúci nepredloží platný lístok, musí zaplatiť pokutu na mieste alebo poskytnúť údaje na jej vymáhanie. V prípade odporu musí strpieť príchod polície kvôli zisteniu totožnosti.
Súčasné tarify a poplatky:
- 99 € – pri úhrade na mieste alebo do 10 pracovných dní.
- 120 € + 1,20 € (cestovné) – pri úhrade po 10 dňoch.
- Zľava s električenkou: Cestujúci dnes získa zľavu 80 % (pri ročnom lístku) alebo 50 % (pri 90-dňovom lístku) zo zníženej sadzby pokuty.
Zabudnutá električenka: Ak cestujúci predplatný lístok vlastní, ale zabudne si ho, môže ho dodatočne predložiť v pokladni DPB na Olejkárskej ulici. Po overení dokladov zaplatí len manipulačný poplatok 5 eur s DPH.