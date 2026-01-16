Spoločnosť chce týmto krokom poďakovať verným zákazníkom za ich lojalitu.
Sieť supermarketov BILLA prináša zákazníkom nad šesťdesiat rokov nový benefit. Vždy v stredu si v jej predajniach nakúpia potraviny aj drogériu so špeciálnou zľavou. V čase od 7:00 do 11:00 hod. získajú ľudia vo veku od 60 rokov automatickú zľavu 10 % na svoj nákup.
„Týmto krokom chceme poďakovať našim verným zákazníkom a zároveň im uľahčiť rozpočet na nákup potravín. Veríme, že si na túto novinku rýchlo zvyknú a budú ju pravidelne využívať,“ vysvetľuje Ivica Jančárová, manažérka CRM a digital BILLA Slovensko.
Na uplatnenie 10 % zľavy musia zákazníci splniť tri jednoduché kroky:
- Vek: Dovŕšiť aspoň 60 rokov.
- Karta: Použiť pri nákupe aplikáciu alebo kartu BILLA Bonus.
- Limit: Nakúpiť tovar v maximálnej hodnote 50 eur.
Ak zákazníci vo vernostnom programe ešte nie sú, môžu sa zaregistrovať tromi spôsobmi:
- priamo na webovej stránke www.billa.sk,
- cez mobilnú aplikáciu,
- osobne v ktorejkoľvek predajni, kde im personál kartu ihneď vydá.
„Zákazníci si musia v registrácii uviesť dátum narodenia, aby systém zľavu rozpoznal. Údaje si môžu skontrolovať v aplikácii alebo prostredníctvom našej bezplatnej zákazníckej linky,“ spresňuje Jančárová.
Viac informácií nájdete na adrese www.billa.sk/seniorsky-den.