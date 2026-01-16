Mali letieť z Bratislavy do Košíc, no napokon cestovali autobusom. Letisko totiž
Cestujúci, ktorí si kúpili letenky z Bratislavy do Košíc, napokon absolvovali cestu autobusom. Letecká spoločnosť musela vybaviť náhradnú dopravu pre nepriaznivé počasie, ktoré znemožnilo vzlet lietadla. Letisko v Bratislave napokon 13. januára 2026 v čase od 7:15 do 12:00 uzavreli, informujú TVNOVINY.sk.
Vedenie letiska prerušilo prevádzku pre mrznúci dážď, ktorý úplne zastavil leteckú dopravu z tohto terminálu. Dispečeri preto niektoré lety odklonili na iné letiská alebo ich úplne zrušili. Ostatné spoje síce letisko vybavilo, no cestujúci museli počítať s výrazným meškaním.
Spoločnosť Wizz Air ponúkla ľuďom na trase Bratislava – Košice – Bratislava ako náhradné riešenie prepravu autobusom. „V prípade narušenia letovej prevádzky je vždy na rozhodnutí leteckého dopravcu, akým spôsobom prepraví svojich cestujúcich do cieľovej destinácie,“ dodala hovorkyňa.