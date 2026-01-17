Premiér Robert Fico a americký minister energetiky Christopher A. Wright podpísali vo Washingtone prelomovú dohodu o výstavbe nového jadrového bloku.
Americký minister energetiky Christopher A. Wright a slovenský premiér Robert Fico podpísali v piatok vo Washingtone medzivládnu dohodu. Dokument rozširuje spoluprácu oboch krajín v oblasti civilného jadrového programu, o čom informovalo Ministerstvo energetiky USA.
Prelomová dohoda počíta s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach s výkonom 1 200 megawattov. Tento krok prehlbuje strategické partnerstvo medzi USA a Slovenskom a zároveň posilňuje energetickú bezpečnosť Európy. Vyhlásenie ministerstva uvádza, že dohoda vytvára základ pre dlhodobé zapojenie USA do slovenskej energetiky a podporuje budúce jadrové projekty v celom regióne.
Reakcie lídrov
Robert Fico vníma tento moment ako významný míľnik v bilaterálnych vzťahoch. „Slovensko a Spojené štáty spája spoločné strategické uvažovanie o budúcnosti energetiky – o jej bezpečnosti, udržateľnosti a technologickej vyspelosti,“ uviedol po podpise.
Christopher A. Wright zdôraznil spoločný záväzok posilňovať energetickú bezpečnosť a suverenitu Európy na ďalšie desaťročia. Podľa neho dohoda podporuje snahu Slovenska diverzifikovať zdroje energie a pomáha integrovať americké technológie do infraštruktúry strednej Európy.
Rekordná investícia a sebestačnosť
Plánovaná jadrová jednotka predstavuje mnohomiliardovú investíciu, ktorú štát radí medzi najväčšie v histórii Slovenska. Jadrové elektrárne už dnes vyrábajú najväčší podiel elektriny v krajine. Slovensko navyše dosiahlo energetickú sebestačnosť v roku 2023, keď spustilo do prevádzky tretí blok v Mochovciach.
Slovensko získa unikátne skúsenosti
Slovensko sa zaradí medzi výnimočné krajiny, pretože v civilnom jadrovom programe využije skúsenosti s ruskými aj americkými technológiami. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico po piatkovom podpise dohody o spolupráci v jadrovej energetike medzi SR a USA. O priebehu návštevy vo Washingtone informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.
Dohoda podľa premiéra otvára cestu k rokovaniam o dodávkach amerických technológií. Štát plánuje postaviť a spustiť nový jadrový zdroj s výkonom 1 200 MW v areáli Jaslovských Bohuníc v rokoch 2040 – 2041. Fico zároveň poďakoval ministerke hospodárstva Denise Sakovej za prípravu tohto dokumentu.
Premiér zdôraznil, že Slovensko nový zdroj nevyhnutne potrebuje:
- Životnosť: Starším reaktorom postupne končí prevádzková lehota.
- Spotreba: Krajina musí pokryť nároky elektromobility, dátových centier a umelej inteligencie.
- Export: Slovensko si chce udržať ambíciu vyvážať elektrinu.
„Chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu. Hoci dnes v Bohuniciach a Mochovciach prevádzkujeme šesť reaktorov, štát vlastní iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva,“ skonštatoval Fico.
Energetika ako nástroj bezpečnosti
Podľa premiéra Slovensko nebude vojenskou či ekonomickou veľmocou, môže sa však stať dôležitým medzinárodným hráčom. Tvrdí, že bezpečnosť krajiny v budúcnosti určí práve jej energetická sebestačnosť a schopnosť vyvážať elektrinu.
Fico pripomenul aj svoje rozhodnutie z roku 2008, kedy napriek odporu orgánov EÚ nariadil dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. „Naše rozhodnutie bolo nadčasové a správne. Rovnako správne je aj súčasné rozhodnutie stavať nový obrovský jadrový zdroj do rúk štátu a diverzifikovať dodávateľov technológií,“ zdôraznil.
Delegácia a stretnutie s Donaldom Trumpom
Na slávnostnom podpise sa za americkú stranu zúčastnil minister energetiky Christopher A. Wright. Slovenskú delegáciu viedol Robert Fico spolu so šéfom diplomacie Jurajom Blanárom.
Program premiéra pokračuje na juhu USA. Z Washingtonu sa presunie na Floridu, kde sa v sobotu o 15:30 miestneho času stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago.