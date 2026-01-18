Na nárok treba odpracovať určitý počet rokov.
Európska únia má pravidlá, na základe ktorých sa ti v členských štátoch sčítavajú odpracované roky. Vďaka tomu môžeš poberať dva dôchodky naraz, oba vyplácané samostatne podľa zákonov danej krajiny.
Rakúsko má výrazne vyššie dôchodky než Slovensko. Na to, aby ti vznikol nárok na dôchodok, musíš mať v Rakúsku odpracovaných aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia (180 mesiacov). Ak toto splníš, Rakúsko ti ho bude vyplácať bez ohľadu na to, aké máš občianstvo alebo kde žiješ.
Ďalšie detaily o dvojitom dôchodku sa dočítaš v tomto článku.
