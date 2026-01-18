Slovenský premiér Robert Fico navštívil floridské sídlo Donalda Trumpa.
Slovenský premiér Robert Fico sa v americkom Palm Beach stretol s prezidentom Donaldom Trumpom. Pracovné stretnutie prebehlo v Trumpovom sídle Mar-a-Lago, kde lídri prebrali kľúčové geopolitické témy aj budúcnosť slovensko-americkej spolupráce.
Hlavnými bodmi diskusie boli vojna na Ukrajine, postavenie Európskej únie a bilaterálne vzťahy. Fico po stretnutí zdôraznil, že pre Slovensko je dôležité vystupovať na medzinárodnej scéne suverénne.
Podľa jeho slov si krajina získa rešpekt vtedy, ak sa správa sebavedome, konštruktívne a prejavuje záujem o mierovú spoluprácu s každým partnerom, ktorý o to stojí. Narážal tým zrejme aj na návštevy Ruska, ktoré kritizovala EÚ.
EÚ je podľa Fica a Trumpa v hlbokej kríze
Podľa slov predsedu vlády SR návšteva prebehla v neformálnom duchu, čo označil za prejav úcty a dôvery. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí USA a Slovenska Marco Rubio a Juraj Blanár (Smer-SD).
Spoločné diskusie sa nevyhli téme Ukrajiny, kde premiér zopakoval, že americkému prezidentovi tlmočil svoje doterajšie postoje, ktoré sa nezmenili. „Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí,“ uviedol. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí Fico deklaroval „slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa“.
Podľa slov premiéra sa s Trumpom názorovo zhodli v pohľade na Európsku úniu ako na „inštitúciu v hlbokej kríze“. Dodal, že spoločne hodnotili konkurencieschopnosť a energetickú a migračnú politiku bloku.
Dar prezidentovi USA
Diskutovali aj o medzivládnej dohode medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú v sobotu (17. 1.), pred stretnutím na Floride, slávnostne podpísali vo Washingtone. „Obidve krajiny si plne uvedomujú, že riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltiku, ale že základom do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky,“ uviedol Fico v tomto kontexte.
Premiér ďalej informoval, že americkému prezidentovi podaroval slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stranka. Doplnil, že ako veliteľ vojenskej jednotky vztyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwó-džima americkú zástavu. Uviedol, že fotografia z tejto udalosti sa stala predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone.
„Cesta do USA bola naším ďalším úspechom, ako to bolo aj pri návštevách Ruska, Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nadčasovo... Odvážnym, suverénnym a hrdým šťastie praje. Cesta do USA, z ktorej sa teraz vraciame, bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti,“ uzavrel predseda vlády SR.