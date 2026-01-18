NASA úspešne prepravila gigantickú raketu SLS na rampu, čím otvorila bránu pre historickú misiu Artemis 2.
Americká vesmírna agentúra NASA prepravila obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. Agentúra tak odštartovala prípravy na prvý let s posádkou k Mesiacu po viac ako polstoročí.
Technici vyviezli takmer 100 metrov vysoký systém z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral. Raketu Space Launch System (SLS) s kapsulou Orion prepravovali k šesť kilometrov vzdialenej rampe približne 12 hodín.
„Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ zdôraznil riaditeľ NASA Jared Isaacman počas tlačovej konferencie. Túto historickú udalosť sledovali tisíce pracovníkov centra a ich rodinní príslušníci.
Štvorica astronautov sa zapíše do histórie
V rámci misie Artemis 2 pošle NASA ľudí k Mesiacu ešte v priebehu tohto roka. Američania naposledy navštívili našu prirodzenú družicu Zeme v roku 1972. Posádka v zložení Christina Kochová, Victor Glover, Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen počas desaťdňovej misie Mesiac zatiaľ iba obletí.
NASA momentálne plánuje štart na začiatok februára. Presný dátum však potvrdí až po tom, čo inžinieri koncom januára zrealizujú kľúčové palivové testy.
LIVE: Listen in as @NASAAdmin and @NASAArtemis astronauts answer media questions about our upcoming mission to fly around the Moon. https://t.co/vHnIMeyvxQ— NASA (@NASA) January 17, 2026