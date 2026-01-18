Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 18. januára 2026 o 8:11
Čas čítania 0:45

Po viac ako polstoročí opäť poletia k Mesiacu. Štvorica astronautov sa zapíše do histórie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Po viac ako polstoročí opäť poletia k Mesiacu. Štvorica astronautov sa zapíše do histórie
Zdroj: X @NASA Artemis

NASA úspešne prepravila gigantickú raketu SLS na rampu, čím otvorila bránu pre historickú misiu Artemis 2.

Americká vesmírna agentúra NASA prepravila obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. Agentúra tak odštartovala prípravy na prvý let s posádkou k Mesiacu po viac ako polstoročí.

Technici vyviezli takmer 100 metrov vysoký systém z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral. Raketu Space Launch System (SLS) s kapsulou Orion prepravovali k šesť kilometrov vzdialenej rampe približne 12 hodín.

Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ zdôraznil riaditeľ NASA Jared Isaacman počas tlačovej konferencie. Túto historickú udalosť sledovali tisíce pracovníkov centra a ich rodinní príslušníci.

Štvorica astronautov sa zapíše do histórie

V rámci misie Artemis 2 pošle NASA ľudí k Mesiacu ešte v priebehu tohto roka. Američania naposledy navštívili našu prirodzenú družicu Zeme v roku 1972. Posádka v zložení Christina Kochová, Victor Glover, Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen počas desaťdňovej misie Mesiac zatiaľ iba obletí.

NASA momentálne plánuje štart na začiatok februára. Presný dátum však potvrdí až po tom, čo inžinieri koncom januára zrealizujú kľúčové palivové testy.

18. januára 2026 o 6:27 Čas čítania 0:21 Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
17. januára 2026 o 15:16 Čas čítania 0:25 TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja? TOP nemocnice 2025: Ktoré zariadenia sú najlepšie a ako dopadla tá tvoja?
17. januára 2026 o 11:27 Čas čítania 0:46 PREHĽAD: Koľko peňazí od štátu dostanú jednotlivé politické strany? PREHĽAD: Koľko peňazí od štátu dostanú jednotlivé politické strany?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
včera o 14:08
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
včera o 16:01
Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť
Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť
2
pred 3 dňami
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
pred 3 hodinami
Na Slovensko mieri extrémna zima. Polárny vír posiela do Európy sibírske mrazy a sneh
Na Slovensko mieri extrémna zima. Polárny vír posiela do Európy sibírske mrazy a sneh
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
1
včera o 14:08
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
2
pred 3 dňami
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
včera o 16:01
Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť
Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť
4
pred 2 dňami
BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
pred 3 dňami
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
1
12. 1. 2026 10:34
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
14. 1. 2026 5:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
pred 4 dňami
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Lifestyle news
Každý piaty Slovák využíva AI. Z európskych krajín umelú inteligenciu používajú najviac Nóri
pred hodinou
Oktagon 82: Karol Ryšavý sa vrátil na víťaznú vlnu a spoznali sme víťaza boja o 300-tisíc eur
pred hodinou
Petra Vlhová sa vracia na lyže, od lekárov dostala odporúčanie. Získa miestenku na olympijské hry?
včera o 13:43
1
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
včera o 12:41
1
Poznáme moderátorskú dvojicu Let's dance. Kto nás bude sprevádzať tanečnými kreáciami tento rok?
včera o 10:04
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
včera o 09:00
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 2 dňami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
pred 2 dňami
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Chystáš sa do Poľska? Policajti ti skontrolujú aj výbavu, ktorú u nás nepotrebuješ
včera o 09:18
Chystáš sa do Poľska? Policajti ti skontrolujú aj výbavu, ktorú u nás nepotrebuješ
Zatiaľ čo lekárničku môžeš nechať doma, bez tohto riskuješ pokutu až do výšky 120 eur.
VIDEO: V Dánsku vypukli masívne protesty. Demonštranti poslali Trumpovi jasný odkaz
včera o 14:38
VIDEO: V Dánsku vypukli masívne protesty. Demonštranti poslali Trumpovi jasný odkaz
Lídri EÚ a Londýn odmietajú Trumpove hrozby clami. Chystajú tvrdú odvetu
dnes o 08:57
Lídri EÚ a Londýn odmietajú Trumpove hrozby clami. Chystajú tvrdú odvetu
Šéfka diplomacie EÚ: Vývoj vo svete je taký, že je možno dobrý nápad začať piť
pred 2 dňami
Šéfka diplomacie EÚ: Vývoj vo svete je taký, že je možno dobrý nápad začať piť
Francúzsko posiela vojská do Grónska. Macron upozornil, že akýkoľvek útok na suverenitu spojenca bude mať dôsledky
pred 3 dňami
Francúzsko posiela vojská do Grónska. Macron upozornil, že akýkoľvek útok na suverenitu spojenca bude mať dôsledky
Ryanair výrazne redukuje lety z európskej krajiny. Majú tam hlúpe dane, odkázal riaditeľ leteckej spoločnosti
pred 3 dňami
Ryanair výrazne redukuje lety z európskej krajiny. Majú tam hlúpe dane, odkázal riaditeľ leteckej spoločnosti
Slovensko Všetko
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota miestami klesne až na - 20 °C
pred 24 minútami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota miestami klesne až na - 20 °C
pred 2 hodinami
Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze
1
včera o 14:08
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
Zahraničie Všetko
Po viac ako polstoročí opäť poletia k Mesiacu. Štvorica astronautov sa zapíše do histórie
dnes o 08:11
Po viac ako polstoročí opäť poletia k Mesiacu. Štvorica astronautov sa zapíše do histórie
včera o 09:18
Chystáš sa do Poľska? Policajti ti skontrolujú aj výbavu, ktorú u nás nepotrebuješ
včera o 14:38
VIDEO: V Dánsku vypukli masívne protesty. Demonštranti poslali Trumpovi jasný odkaz
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
20. 11. 2025 18:34
Zamestnanci by mohli dostať dni dovolenky navyše. Podľa návrhu by pribudli dva dni voľna
2
10. 1. 2026 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
8. 1. 2026 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia