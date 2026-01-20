Vyplácajú ho priamo na účet a nevyžaduje sa ani trvalý pobyt, ani rakúske občianstvo.
Dobrá správa pre ľudí, ktorí pracovali v Rakúsku. Rakúsky dôchodok môžeš poberať aj na Slovensku. Peniaze ti prídu priamo na bankový účet a nemusíš mať trvalý pobyt v Rakúsku ani jeho občianstvo. Rozhodujú len roky odpracované v Rakúsku a zaplatené odvody.
Ak si tam pracoval a neskôr sa vrátil domov, o tieto roky neprídeš. Práve naopak, môžu výrazne zvýšiť tvoj budúci dôchodok. Myslieť na dôchodok sa pritom oplatí už dnes, nie až tesne pred odchodom do penzie. Práca v zahraničí môže v budúcnosti znamenať aj stovky eur navyše každý mesiac.
Prečítaj si celý článok o tom, ako môžu Slováci, ktorí pracovali v Rakúsku, získať slovenský aj rakúsky dôchodok naraz a prečo im to môže výrazne zvýšiť príjem v starobe.
