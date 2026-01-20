Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 20. januára 2026 o 7:10
Čas čítania 0:29

Rakúsky dôchodok môžeš poberať aj zo Slovenska: Občianstvo ani pobyt netreba

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rakúsky dôchodok môžeš poberať aj zo Slovenska: Občianstvo ani pobyt netreba
Zdroj: Unsplash/Ibrahim Boran/volně k užití

Vyplácajú ho priamo na účet a nevyžaduje sa ani trvalý pobyt, ani rakúske občianstvo.

Dobrá správa pre ľudí, ktorí pracovali v Rakúsku. Rakúsky dôchodok môžeš poberať aj na Slovensku. Peniaze ti prídu priamo na bankový účet a nemusíš mať trvalý pobyt v Rakúsku ani jeho občianstvo. Rozhodujú len roky odpracované v Rakúsku a zaplatené odvody.

Ak si tam pracoval a neskôr sa vrátil domov, o tieto roky neprídeš. Práve naopak, môžu výrazne zvýšiť tvoj budúci dôchodok. Myslieť na dôchodok sa pritom oplatí už dnes, nie až tesne pred odchodom do penzie. Práca v zahraničí môže v budúcnosti znamenať aj stovky eur navyše každý mesiac.

Prečítaj si celý článok o tom, ako môžu Slováci, ktorí pracovali v Rakúsku, získať slovenský aj rakúsky dôchodok naraz a prečo im to môže výrazne zvýšiť príjem v starobe.
19. januára 2026 o 10:22 Čas čítania 1:08 VYSVETĽUJEME: Takto bude vyzerať platový automat pre učiteľov. Zostanú im aj kompenzačné príspevky, koľko budú zarábať? VYSVETĽUJEME: Takto bude vyzerať platový automat pre učiteľov. Zostanú im aj kompenzačné príspevky, koľko budú zarábať?
19. januára 2026 o 9:42 Čas čítania 0:38 Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 € Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
19. januára 2026 o 7:42 Čas čítania 1:06 Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/CDC
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
včera o 07:42
Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
1
včera o 13:38
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
včera o 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 07:42
Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
pred 2 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
1
pred 3 dňami
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Týchto odborníkov si treba vážiť
1
12. 1. 2026 10:34
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Lifestyle news
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Zažiar v novej kolekcii od CRYFORMERCY. Slovenská značka prekvapila vymakanými kúskami
včera o 15:18
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
včera o 14:32
Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
včera o 13:49
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
včera o 12:18
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude divoký
včera o 10:36
Dnes je najdepresívnejší deň v roku: Prečo práve pondelok a ako história Blue Monday vznikla?
včera o 09:48
Marty Supreme sa stal najúspešnejším titulom štúdia A24. Prsty v tom má aj Timothée Chalamet a jeho kampaň
včera o 08:47
Slovensko Všetko
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred hodinou
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Kontroly prebiehajú pomocou eSlužieb.
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
včera o 15:57
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
včera o 15:32
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
1
včera o 13:38
Siahnu si Slováci hlbšie do vrecka? Mesačný poplatok za ŠPZ je v hre
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
včera o 16:55
Obľúbené lyžiarske stredisko na Liptove zatvorili. Majiteľ ho ponúka na predaj
Inšpekcia varuje spotrebiteľov pred nákupom dovoleniek cez tento web. Informácie o predajcovi sú nejasné
včera o 19:20
Inšpekcia varuje spotrebiteľov pred nákupom dovoleniek cez tento web. Informácie o predajcovi sú nejasné
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
včera o 17:29
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
včera o 14:19
Trump zakladá novú Radu mieru, do projektu pozval Putina aj Orbána. Vstupenka stojí miliardu dolárov
1
včera o 11:26
AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli
Ekonomika Všetko
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
5. 12. 2025 18:19
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
2
10. 1. 2026 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
Slovensko Všetko
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred hodinou
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 15:57
Polícia zasahovala v dome slovenskej političky. Po prehliadke ju odviezli, opozícia hovorí o pomste
včera o 15:32
Nepríjemná zmena pre rodiny: Poisťovňa od februára prestane preplácať obľúbené benefity

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
8. 1. 2026 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia