Overenie je možné na okresnom úrade.
Občania, ktorí nedostali adresnú energopomoc a myslia si, že na ňu majú nárok, nemusia predkladať žiadne výpisy, zmluvy ani faktúry. Overenie je možné na okresnom úrade, kde úradníci poskytnú takzvanú kvalifikovanú informáciu o bonite energetickej domácnosti, informuje o tom web energopomoc.sk.
Podmienkou je osobná účasť všetkých dospelých členov domácnosti alebo ich úradne overené splnomocnenie pre jedného z nich.
