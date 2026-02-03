Týmto kozmetickým produktom sa radšej vyhni.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje spotrebiteľov pred viacerými nebezpečnými kozmetickými výrobkami. Inšpektori ich nahlásili do európskeho systému rýchleho varovania Safety Gate Rapex, ktorý slúži na výmenu informácií o rizikových nepotravinových produktoch.
Úrad upozorňuje, že tieto výrobky sa predávajú aj na slovenskom trhu. Výrobcovia v nich totiž stále uvádzajú zložku Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).
„Európska únia používanie tejto látky v kozmetike od 1. septembra 2025 úplne zakázala,“ zdôraznil Úrad verejného zdravotníctva. Spotrebitelia by si preto mali dôkladne skontrolovať zloženie svojich krémov či inej telovej kozmetiky.
Zoznam všetkých nebezpečných výrobkov:
1. Názov: GEL-LAK UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty, Značka: NSN
2. Názov: CLARESA easy painting system SOAKOFF UV/LED COLOR – UV/LED gélový lak na nechty, Značka: Claresa
3. Názov: VICTORIA VYNN, pure CREAMY HYBRID, Salon Color – gélový lak na nechty, Značka: VICTORIA VYNN TM
Celý zoznam s podrobnými informáciami nájdeš tu.