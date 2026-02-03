Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 3. februára 2026 o 17:46
Čas čítania 1:19

Ceny za bývanie na Slovensku vzrástli v roku 2025 o 12 %. Za m² zaplatíme o 300 eur viac

Ceny za bývanie na Slovensku vzrástli v roku 2025 o 12 %. Za m² zaplatíme o 300 eur viac
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

S výnimkou Prešovského kraja zaznamenali analytici nárast cien vo všetkých regiónoch.

Ceny bývania na Slovensku v roku 2025 vzrástli o 12 %, kým v roku 2024 o menej než percento. Ako v utorok informovala Národná banka Slovenska (NBS), ponukové ceny nehnuteľností v poslednom štvrťroku 2025 mierne zrýchlili svoj rast na 3,3 %, pričom ich potiahlo najmä výraznejšie zdraženie bytov. S výnimkou Prešovského kraja sa ceny bývania zvýšili na celom Slovensku, najviac v Košiciach, kde silný nárast kompenzoval predošlý prepad.

Priemerná cena bývania medzi rokmi vzrástla o takmer 300 eur na štvorcový meter (m2) a dosiahla hodnotu 2800 eur na m2. Najvýraznejšie k nárastu prispeli Bratislavský a Košický kraj. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov vlani žiadny z krajov cenový vývoj netlmil,“ uviedol expert analytik makroekonómie NBS Roman Vrbovský.

Vo 4. štvrťroku 2025 dosiahla priemerná cena nehnuteľností na bývanie 2906 eur na m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to o 92 eur na m2 viac. Priemerná cena bytov uzavrela posledný štvrťrok 2025 na úrovni 3262 eur na m2. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla o 86 eur na m2, resp. o 2,7 % (medziročne o 12,7 %). Darilo sa najmä cenám dvoj- až štvorizbových bytov, ceny najväčších bytov stagnovali.

Ceny domov sa na konci roka 2025 vrátili k rastu, zdraželi o 38 eur na m2 (o 1,8 % medzištvrťročne). Ich priemerná cena dosiahla 2139 eur na m2 a medziročne bola vyššia o 8,1 %.

Bratislava vykazuje klesajúci trend

Podiel Bratislavského kraja na celkovej ponuke vykazuje v priebehu posledných piatich rokov jednoznačný klesajúci trend. V číselnom vyjadrení podiel poklesol z 36 % v roku 2021 na 30 % v roku 2025. Naopak, mierne rastúci trend vidieť v Trnavskom, Trenčianskom, Prešovskom a čiastočne aj v Nitrianskom kraji,“ priblížil Vrbovský.

Ceny bytov rástli počas všetkých mesiacov štvrtého štvrťroka, zatiaľ čo v prípade domov nastal v novembri mierny pokles. Najvyšší rast cien nehnuteľností NBS zaznamenala v decembri, no týkal sa tradične menšej ponuky v poslednom mesiaci roka. Na vývoj v celom štvrtom štvrťroku mal najvýraznejší vplyv október. Pokles cien v Prešovskom kraji nastal medzi októbrom a novembrom, keď z ponuky vypadlo väčšie množstvo novostavieb.

panelák
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ekonomika Nehnuteľnosti Slovensko
