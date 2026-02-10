Hlavné témy
TASR
dnes 10. februára 2026 o 18:02
Čas čítania 1:05

Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu majú strach. Obávajú sa, že politici prevezmú kontrolu nad verejnoprávnymi médiami

Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu majú strach. Obávajú sa, že politici prevezmú kontrolu nad verejnoprávnymi médiami
Zdroj: Wikimedia/David Sedlecký/volně k užití

Viac ako 1 700 pracovníkov českých verejnoprávnych médií ostro odmietlo vládny plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov

Pracovníci Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) sa obávajú ovládnutia verejnoprávnych médií v Česku, k čomu by podľa nich mohlo dôjsť zrušením koncesionárskych poplatkov. Uviedli to vo vyhlásení, pod ktoré sa dosiaľ podpísalo vyše 1 700 pracovníkov oboch médií. Zámer zmeniť financovanie ČT a ČRo avizovala vláda Andreja Babiša vo svojom programovom vyhlásení.

Minister kultúry Oto Klempíř, pod ktorého médiá spadajú, s týmto krokom pôvodne nesúhlasil. Babiš pred niekoľkými týždňami uviedol, že so zákonom meniacim financovanie médií verejnej služby počíta jeho kabinet od budúceho roka. Len niekoľko mesiacov pritom platí nová legislatíva, ktorou predchádzajúca vláda poplatky zvýšila.

Podotkli, že sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom

„Máme obavu zo snahy o ovládnutie médií verejnej služby. Cestou k tomu môže byť vládny plán na zrušenie televíznych a rozhlasových poplatkov a prevedenie oboch inštitúcií pod štátny rozpočet, a teda aj vládnu kontrolu. Politické útoky na obe verejnoprávne inštitúcie naše obavy len prehlbujú,“ uviedli pracovníci ČT a ČRo v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili na webe verejnopravne.cz.

Podotkli, že sa chcú naďalej zodpovedať verejnosti, a nie politikom - či už vládnym alebo opozičným. Súčasný model financovania podľa nich zaručuje nezávislosť a stabilitu oboch médií. „Naše znepokojenie vyvolávajú aj okolnosti prípravy návrhu na zásadnú zmenu verejnoprávnych médií bez dostatočnej a odbornej debaty,“ uviedli ďalšiu zo svojich obáv.

Riaditelia oboch médií minulý týždeň verejne vyzvali ministra Klempířa, aby s nimi o tejto téme diskutoval. V utorok sa stretne s dvomi moderátormi z rozhlasu, ktorí chcú schôdzku využiť práve na to, aby sa ho na avizované zmeny pýtali.

Babišova vláda pri pláne zrušiť koncesionárske poplatky argumentuje okrem iného aj tým, že od nich už upustilo mnoho európskych krajín.

Česká republika vlajka
Zdroj: REFRESHER/Lucie Kotvalová/Adam Smeták
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
včera o 16:14
Najnovšie

