Domov
redakcia
dnes 11. septembra 2025 o 16:25
Čas čítania 5:25

Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada

Kategória:
Slovensko
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Zdroj: Omnijet.com

V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.

V stredu 10. septembra 2025 vláda schválila ďalší balík úsporných opatrení. Zamestnanci prídu o štátne sviatky, zvýšia sa niektoré dane a zdravotné odvody, zmrazia sa trináste dôchodky. Dôvod je jasný – štát je zadlžený a niekto to musí zaplatiť.

Napriek sľubom ministra financií Kamenického sa však zatiaľ nezdá, že štát bude šetriť aj na sebe. Ako minulý týždeň informovali Aktuality.sk, v čase tvrdej konsolidácie kúpili Letové prevádzkové služby (LPS), štátny podnik spadajúci pod ministerstvo dopravy, za 13,5 milióna eur bez DPH nové kalibračné lietadlo.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

„Čo sa týka otázky konsolidácie, LPS SR, š. p. nie je napojené na štátny rozpočet a všetky náklady si uhrádza z príjmov od leteckých spoločností,“ bránia sa Letové prevádzkové služby, ktoré sú však štátnym podnikom v stopercentnom vlastníctve štátu, ktorého zakladateľom je ministerstvo dopravy.

Po nákupe luxusných tryskáčov ministerstvom obrany ide o ďalší nákup stroja, ktorý má oficiálne slúžiť na vykonávanie nevyhnutných služieb štátu, no disponuje luxusnou výbavou s koženými sedačkami a mahagónovým drevom.

Ako však ukazujú zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka, luxusná výbava nie je najväčším problémom tohto nákupu. Na internete sa totiž lietadlo s rovnakým výrobným číslom dá nájsť v ponuke za omnoho nižšiu sumu – 5,11 milióna amerických dolárov (približne 4,36 milióna eur podľa aktuálneho kurzu). Aj keď zohľadníme, že víťaz verejného obstarávania musí nainštalovať kalibračnú technológiu, lietadlo štát prepláca takmer dvojnásobne.

Lietadlo Beechcraft King Air 350i, výrobné číslo FL-937.
Lietadlo Beechcraft King Air 350i, výrobné číslo FL-937. Zdroj: Omnijet.com

Víťazom tendra sa stala Česká letecká servisní a.s. z portfólia Helicopter Alliance známeho zbrojára Jaroslava Strnada. Jeho firmy nedávno získali aj kontrakty na dodávku vrtuľníkov Black Hawk za 250 miliónov eur na ministerstve obrany, či kontrakt s ministerstvom vnútra na poskytovanie ďalšieho Black Hawku na hasenie lesných požiarov na dva roky za takmer 9,4 milióna eur.

Jaroslav Strnad založil aj zbrojársku firmu Czechoslovak Group (CSG), ktorú v roku 2018 previedol na svojho syna Michala. CSG má na Slovensku tiež rozsiahle biznisy. Spolu so štátom vlastní muničku ZVS Holding a viacero ďalších firiem zo skupiny MSM. Minister obrany Robert Kaliňák nakupuje vojenské autá za viac ako 700 miliónov eur od spoločnosti Tatra, ktorá tiež patrí Strnadovi mladšiemu. Jeho firmy začali prosperovať predovšetkým po začiatku vojny na Ukrajine. Strnad mladší sa radí k najbohatším Čechom, pričom v jednom z rebríčkov sa umiestnil na prvom mieste.

Ministerstvo dopravy, pod ktoré štátny podnik Letové prevádzkové služby spadá, do uzávierky neodpovedalo na otázky ICJK, či bolo v čase konsolidácie nutné kupovať novšie lietadlo, či nemohlo pár rokov ešte poslúžiť staršie kalibračné lietadlo československej výroby.

„V súčasnosti na činnosť, ako je letová kalibrácia leteckých pozemných zariadení a letová validácia letových postupov LPS SR, š. p. používa staré – takmer 40-ročné kalibračné lietadlo L-410, s končiacou životnosťou základných agregátov. Výrobca lietadla a motorov dlhodobo utlmuje zákaznícku podporu, údržbu a predaj náhradných dielov, a pre LPS SR, š. p. je čoraz náročnejšie a nákladnejšie zabezpečiť prevádzkyschopnosť kalibračného lietadla L-410,“ tvrdia v odpovedi pre ICJK o nákupe nového stroja Letové prevádzkové služby.

Pýtali sme sa aj na to, či ministerstvo podnikne nejaké kroky na nápravu situácie, keďže nákup bol zjavne predražený. Vzhľadom na to, že zmluva už je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, je však akákoľvek náprava nepravdepodobná.

Zasadanie vlády 10.9.2025, na ktorom vláda schválila nové konsolidačné opatrenia. Zľava minister financií Ladislav Kamenický, ministerka kultúry Martina Šimkovičová, minister dopravy Jozef Ráž ml. a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Zasadanie vlády 10.9.2025, na ktorom vláda schválila nové konsolidačné opatrenia. Zľava minister financií Ladislav Kamenický, ministerka kultúry Martina Šimkovičová, minister dopravy Jozef Ráž ml. a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR

Samotné Letové prevádzkové služby vysúťaženú cenu považujú za primeranú. K predpokladanej hodnote zákazky vo verejnom obstarávaní viac ako 14 miliónov eur údajne dospeli tak, že ešte v decembri minulého roka oslovili tri subjekty, z ktorých im dva poslali ponuku a tá nižšia bola vo výške 14,8 milióna eur.

Aby sumu znížili, upravili aj svoje požiadavky – prípustný vek lietadla zvýšili z 10 rokov na 12 a počet otvorov v trupe okresali z dvoch na jeden. Lietadlo, ktoré nakoniec kúpili, je z roku 2014, má teda 11 rokov.

Dvojnásobná cena

Štátny podnik Letové prevádzkové služby súťaž na nové kalibračné lietadlo vyhlásil 5. júna 2025. Vybavené presnou technikou sa používa na kalibrovanie pozemných leteckých zariadení, keď letí po vopred určených trasách, čím sa testujú a nastavujú pozemné navigačné a sledovacie systémy.

Ide o dôležitú úlohu, ktorá zabezpečuje bezpečnosť leteckej prevádzky. Avšak ako píšu Aktuality.sk, celá súťaž bola podozrivá šibeničnými termínmi. Uchádzači mali na prihlásenie menej než mesiac, už koncom augusta sa s víťazom podpisovala zmluva, a hotové lietadlo má byť pristavené na inšpekčnú obhliadku do 15 dní od jej podpisu.

Do súťaže sa prihlásili len dvaja uchádzači. Neúspešný – slovenská firma TECHNISERV, s.r.o. ponúkla sumu iba o 155-tisíc eur vyššiu než víťaz. Firma na naše otázky do uzávierky nereagovala, nepoznáme teda detaily jej ponuky a napríklad to, aké konkrétne lietadlo ponúkala.

Slovensko kúpilo verziu lietadla 350i, ktorá sa od lacnejšej verzie 350 líši najmä luxusnejšou kabínou.
Slovensko kúpilo verziu lietadla 350i, ktorá sa od lacnejšej verzie 350 líši najmä luxusnejšou kabínou. Zdroj: Omnijet.com

Víťazom sa stala firma Česká letecká servisní z portfólia známeho českého zbrojára Jaroslava Strnada. Ponúkla lietadlo Beechcraft KingAir 350i s registráciou FL-937 za celkovú sumu 13,5 milióna eur bez DPH. Podľa odborníka, ktorý sa pre ICJK vyjadril pod podmienkou anonymity, bola aj technická špecifikácia vo verejnom obstarávaní „ušitá na mieru“ pre toto lietadlo. Letecké prevádzkové služby to popierajú. 

Podobné lietadlo na letovú kalibráciu používajú aj v Českej republike, štátny podnik Řízení letového provozu používa lietadlá Beechcraft King Air 350. Nejde však o identický model. Podľa webu charterovej spoločnosti Air Charter Service je verzia 350i, ktorú kúpili slovenské Letové prevádzkové služby, novším variantom toho istého lietadla „s tichšou a pohodlnejšou kabínou. Moderné vymoženosti na palube zahŕňajú extra USB porty a elektrické zásuvky, plus diaľkové ovládače v opierkach rúk, ktoré ovládajú osvetlenie a palubný zábavný systém.“

Keďže ide o luxusnejší variant, je aj drahší: „V závislosti od faktorov, ako vek a stav, používaný Beechcraft King Air 350 stojí 2,5 až 3,8 milióna dolárov (USD), zatiaľ čo King Air 350i stojí 4,1 až 6,5 milióna dolárov,“ píše Air Charter Service.

Už tieto ceny môžu znieť podozrivo, keďže slovenský štátny podnik za lietadlo dal 13,5 milióna eur. Aj cena úplne nového lietadla King Air 350i je v základnej výbave menej ako sedem miliónov dolárov (menej než 6 miliónov eur).

Investigatívnemu centru Jána Kuciaka sa podarilo nájsť aj inzeráty predávajúce lietadlo, ktoré kúpil štátny podnik Letové prevádzkové služby. Identický je nielen počet nalietaných hodín a pristátí, ale najmä výrobné číslo FL-937. Americká spoločnosť Omnijet ho ešte nestihla ani zmazať zo svojej ponuky: predávala ho za 5,11 milióna amerických dolárov, teda približne za 4,36 milióna eur.

Ani fakt, že firma z portfólia zbrojára Strnada do lietadla pred jeho dodaním na Slovensko musí nainštalovať drahú kalibračnú technológiu, nevysvetlí výrazné navýšenie konečnej sumy na 13,5 milióna eur.

Marža 86 %, možno aj viac

Štátny podnik Letové prevádzkové služby obhajuje cenovku 13,5 milióna tým, že „predmetom obstarávania nebola len jednoduchá kúpa lietadla, ale dodávka kompletného diela „na kľúč“, t. j. dodanie samotného lietadla, dodávka a inštalácia meracej technológie – palubného meracieho systému a vyhotovenie otvoru určeného pre umiestnenie elektro-optických systémov a senzorov.”

Vo víťaznej ponuke firma Česká letecká servisní uvádza, koľko stojí kalibračná technológia a potrebné úpravy lietadla. V časti „Prehlásenie k podielu subdodávateľov” píše, že súčasťou zmluvy bude aj inštalácia kalibračného zariadenia a otvoru v trupe lietadla pre elektro-optické senzory.

Lietadlo Beechcraft King Air 350i, výrobné číslo FL-937.
Lietadlo Beechcraft King Air 350i, výrobné číslo FL-937. Zdroj: Omnijet.com

Aby to zabezpečila, dohodla sa s dvomi subdodávateľmi: Kalibračné zariadenia má dodať nemecká firma Aerodata za sumu zodpovedajúcu 29 % ceny celej zákazky a otvor do trupu lietadla urobí americká Avcon Industries za 11 % z celkovej sumy.

To znamená, že technika a jej inštalácia by vyšla na 40 % celkovej ceny zákazky, teda 5,4 milióna eur. Zvyšok zákazky tvorí lietadlo, ktoré sa v inzeráte predávalo za 4,36 milióna eur. Strnadovci ho slovenskému štátnemu podniku predávajú za 8,1 milióna eur. Rozdiel predstavuje až 3,75 milióna eur, čo je 86-percentné navýšenie oproti inzerovanej cene.

Firma Česká letecká servisní na naše otázky, či to považuje za primeranú maržu, do uzávierky nijako nereagovala. Pre Aktuality.sk predtým uviedla, že nemeckú firmu Avcon nakoniec ako subdodávateľa nevyužila, pretože jej služby nahradili vlastnými kapacitami. To by zrejme neurobili, ak by to pre nich nebolo finančne výhodné.

Pre úplnosť dodávame, že podľa Leteckých prevádzkových služieb majú byť súčasťou dodávky aj ďalšie veci: „všetky certifikáty a oprávnenia nevyhnutne potrebné na to, aby LPS SR, š. p. mohlo využívať kalibračné lietadlo na požadovaný účel. Súčasťou sú aj ďalšie súvisiace náklady ako napríklad: technické kontroly počas nákupu lietadla, vykonávanie údržbových prác, poistenie lietadla, prelety lietadla a s tým spojené náklady, skúšobné a testovacie lety, náklady na posádku, hangárovanie, Continuous Airworthiness Management, kurzové riziká, colné poplatky a podobne. Dodávateľ zároveň poskytuje záruku na predmet zákazky ako celku v trvaní dvoch rokov,“ píšu Letecké prevádzkové služby.

Súvisiace témy:
Investigatívne centrum Jána Kuciaka Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
redakcia
redakcia
Všetky články
Náhľadový obrázok: ICJK
Domov
