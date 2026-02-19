Znečistenie potvrdil rozbor odobratých vzoriek vody.
Vzorky z rieky Ondava po úniku čierneho lúhu z areálu skrachovanej firmy Bukóza potvrdili znečistenie. Inšpekcia nariadila prijať opatrenia na odstránenie znečistenia. Informovali o tom správy STVR.
Vzorky vody z rieky Ondava, ktoré odobrali vodohospodári po pondelkovom (16. 2.) úniku čierneho lúhu, preukázali znečistenie. Potvrdila to Slovenská inšpekcia životného prostredia pre STVR.
Podľa inšpektorov ide o vážne znečistenie vody. Nebezpečná látka unikala z poškodeného potrubia. Čierny lúh je odpad, ktorý vzniká pri výrobe buničiny (primárna surovina na výrobu papiera), ktorý môže byť pre prírodu škodlivý.
TASR informuje že pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli závodu Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili mimoriadnu situáciu. Potvrdil to odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu v pondelok (16. 2.). Po prvotnom zásahu sa únik látok podarilo minimalizovať, nie však úplne zastaviť. Hasiči preto na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na ich zachytávanie