Aneta Gospičová
dnes 8. septembra 2025 o 16:41
Čas čítania 0:29

Slovenská obchodná inšpekcia vydala varovanie. Tieto e-shopy sú rizikové, odborníci na nich neodporúčajú nakupovať

Kategória:
Slovensko
Slovenská obchodná inšpekcia vydala varovanie. Tieto e-shopy sú rizikové, odborníci na nich neodporúčajú nakupovať
Zdroj: Pexels/Negative Space/na voľné použitie

Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na webe aktualizovala zoznam rizikových internetových obchodov. Verejnosť týmto spôsobom varuje, aby pri nákupe v spomínaných e-shopoch zbystrila pozornosť. Avšak to, že sa obchody dostali do zoznamu, ešte neznamená, že sú automaticky považované za podvodné.

Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili, a zároveň upozorňuje, že nejde o konečné číslo rizikových e-shopov. „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.

Zoznam rizikových internetových obchodov:

www.kutilsro.sk, www.led-zrkadla.sk, www.polskytovar.sk, www.overeny-eshop.sk, www.zlacnenytovar.sk rightdeal.sk
mancini.sk urbantrend.sk
NAKUPUJ123.SK bonky.sk
suprisimo.sk booho.sk
finlando.sk rayray.sk
gigastore.sk fashy.sk
LUNZO.SK zozu.sk
ZASIELKONOS.SK SHOPOLO.SK
perfektna.sk moletka.eu, svet-siat.eu, vip-moda.eu
www.cyklosport-krampl.store zjypio.shop

Prečítaj si aj tieto články:

28. augusta 2025 o 17:05 Čas čítania 0:34 Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť? Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť?
23. augusta 2025 o 7:22 Čas čítania 0:28 Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy
15. augusta 2025 o 15:01 Čas čítania 0:36 Britský módny reťazec čelí finančnej kríze. Zatvára 33 obchodov a prepustí tisíc zamestnancov Britský módny reťazec čelí finančnej kríze. Zatvára 33 obchodov a prepustí tisíc zamestnancov
Slovenská obchdoná inšpekcia
Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia
Obchody Správy z domova
Náhľadový obrázok: Pexels/Negative Space/na voľné použitie
