Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na webe aktualizovala zoznam rizikových internetových obchodov. Verejnosť týmto spôsobom varuje, aby pri nákupe v spomínaných e-shopoch zbystrila pozornosť. Avšak to, že sa obchody dostali do zoznamu, ešte neznamená, že sú automaticky považované za podvodné.
Inšpekcia spotrebiteľom radí, aby nákup na uvedených internetových stránkach dôkladne zvážili, a zároveň upozorňuje, že nejde o konečné číslo rizikových e-shopov. „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.
Zoznam rizikových internetových obchodov:
|www.kutilsro.sk, www.led-zrkadla.sk, www.polskytovar.sk, www.overeny-eshop.sk, www.zlacnenytovar.sk
|rightdeal.sk
|mancini.sk
|urbantrend.sk
|NAKUPUJ123.SK
|bonky.sk
|suprisimo.sk
|booho.sk
|finlando.sk
|rayray.sk
|gigastore.sk
|fashy.sk
|LUNZO.SK
|zozu.sk
|ZASIELKONOS.SK
|SHOPOLO.SK
|perfektna.sk
|moletka.eu, svet-siat.eu, vip-moda.eu
|www.cyklosport-krampl.store
|zjypio.shop
Prečítaj si aj tieto články: