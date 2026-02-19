Americký prezident vyhlásil, že ak Irán nepristúpi na podmienky USA, stanú sa „zlé veci“.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Irán, aby so Spojenými štátmi uzavrel zmysluplnú dohodu, inak sa podľa neho stanú zlé veci. Vyhlásil to v prejave vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru, ktorej vznik inicioval.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu uviedla, že by bolo od Teheránu „múdre“, keby sa dohodol so Spojenými štátmi. Pre útok proti Iránu je podľa nej mnoho dôvodov. Podľa viacerých zahraničných médií by k úderu mohlo dôjsť už počas víkendu, Trump však o tom zatiaľ nerozhodol. Zástupcovia USA a Iránu tento týždeň rokovali v Ženeve.
USA chcú, aby sa Irán vzdal jadrových zbraní
„Pokračujú dobré rokovania. V priebehu rokov sa ukázalo, že nie je ľahké uzavrieť zmysluplnú dohodu s Iránom. Musíme uzavrieť zmysluplnú dohodu, inak sa stanú zlé veci,“ povedal Trump s tým, že Irán ohrozuje stabilitu celého Blízkeho východu. Bez dohody Washington podľa neho „možno bude musieť urobiť ďalší krok“. Svet sa to dozvie v najbližších desiatich dňoch, uviedol.
USA podľa agentúry Reuters chcú, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu. Teherán túto požiadavku odmieta a zároveň popiera, že sa usiluje vyvinúť jadrovú zbraň.
„S Iránom máme ešte čo robiť. Nemôžu mať jadrové zbrane. Je to veľmi jednoduché. Ak budú mať jadrové zbrane, nemôže byť na Blízkom východe mier,“ dodal Trump.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Na prvom zasadnutí rady vo Washingtone Trump taktiež zopakoval svoje tvrdenie, že od návratu do Bieleho domu v januári minulého roka sa mu podarilo ukončiť osem konfliktov. Poznamenal však, že vojna medzi Ukrajinou a Ruskom mu naďalej robí problémy.