Po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku internet bankingu.
Online banka mBank upozorňuje svojich klientov, že nebudú fungovať viaceré jej služby, a to v čase 22. februára 2026 od 2:30 do 9:00 hodín.
Počas odstávky nebudú fungovať viaceré služby, ako:
- platba kartou na internete,
- internet banking,
- mobilná apka,
- odosielanie a prijímanie platieb,
- systém žiadostí o produkty,
- SMS,
- mLinka.
„Je možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5,“ upozorňuje na webe mBank.
