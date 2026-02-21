Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 21. februára 2026 o 9:01
Čas čítania 0:16

Mbank plánuje technickú odstávku. Viaceré služby nebudú v nedeľu fungovať

Mbank plánuje technickú odstávku. Viaceré služby nebudú v nedeľu fungovať
Zdroj: mBank

Po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku internet bankingu.

Online banka mBank upozorňuje svojich klientov, že nebudú fungovať viaceré jej služby, a to v čase 22. februára 2026 od 2:30 do 9:00 hodín.

Počas odstávky nebudú fungovať viaceré služby, ako:

  • platba kartou na internete,
  • internet banking,
  • mobilná apka,
  • odosielanie a prijímanie platieb,
  • systém žiadostí o produkty,
  • SMS,
  • mLinka.

„Je možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5,“ upozorňuje na webe mBank.

karta, mBank
Zdroj: Pexels
Najnovšie

