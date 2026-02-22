Jedného z nich zachytila kamera a polícia teraz žiada verejnosť o pomoc pri pátraní.
V Rožňave sa objavila nezvyčajná vlna krádeží. Dvaja maskovaní muži sa zameriavajú na bytové domy, z ktorých kradnú topánky odložené pred dverami bytov. Zaujímajú ich najmä značkové a športové modely. Polícia po páchateľoch pátra, informuje web noviny.sk.
Jedného zo zlodejov zachytila kamera
Podľa obyvateľov sa muži vozia výťahom na najvyššie poschodie a následne postupne schádzajú po schodoch, pričom zbierajú obuv do tašiek. Jedného z nich zachytila kamera napojená na mobilnú aplikáciu. Majiteľ bytu po upozornení vybehol na chodbu, zlodeji topánky zahodili a ušli. Na miesto privolal políciu.
Polícia prípad vyšetruje ako priestupok proti majetku a vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie o podozrivých osobách oznámila na linku 158 alebo osobne na obvodnom oddelení v Rožňave.