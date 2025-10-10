Paušálne odvody sa zvýšili o stovky eur.
V záujme čiastočného zrovnoprávnenia zdaňovania hazardných hier s internetovými hazardnými hrami dôjde k zvýšeniu paušálnych odvodov za prevádzkovanie hazardných hier v kamenných prevádzkach, a teda v herniach a kasínach. Vyplýva to z návrhu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktorý v piatok schválila vláda.
„Nariadením vlády SR sa oproti súčasnej právnej úprave navrhuje zvýšenie paušálneho ročného odvodu do štátneho rozpočtu za jedno technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi zo 4000 eur na 4700 eur, za jeden výherný prístroj v herni a kasíne zo 4000 eur na 4400 eur, za jeden terminál videohier zo 4700 eur na 6000 eur, pričom za jedno iné technické zariadenie rovnako sa navrhuje zvýšenie zo 4700 eur na 6000 eur, a to tak za ich prevádzkovanie v herni ako aj v kasíne,“ priblížil predkladateľ v dôvodovej správe.
Nariadenie sa týka hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach.