Ak porušíš zákonné povinnosti alebo z miesta odídeš, môže ti hroziť pokuta či prísnejšie sankcie.
Ak máš uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), väčšina škôd sa rieši cez poisťovňu. Poškodený si uplatní nárok priamo u tvojej poisťovne – telefonicky, online alebo cez aplikáciu. Poisťovňa následne posúdi škodu a rozhodne o náhrade.
Ak sa s druhou stranou dohodnete na úhrade opravy bez poisťovne, je dobré mať takúto dohodu písomne, aby nevznikli neskoršie spory.
Za porušenie povinností pri nehode hrozí pokuta, ktorá môže dosiahnuť niekoľko stoviek eur. Ak by došlo k zraneniu alebo vážnym následkom, sankcie môžu byť prísnejšie, vrátane zákazu šoférovania alebo trestného stíhania.
Ak spôsobíš škodu, rieš ju okamžite. Zostaň na mieste, zdokumentuj situáciu, vymeň si údaje a vyplň záznam o nehode. Zodpovedný prístup ti môže ušetriť peniaze aj problémy. Prečítaj si celý článok o tom, čo robiť, keď nabúraš auto, a kedy ti hrozí pokuta.
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
26. februára 2026 o 16:46 Čas čítania 0:41 Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol