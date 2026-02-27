Muž podozrivý z lúpeže mal počas presunu utiecť a pri tom napadnúť policajtku
Policajti v Košiciach zadržali vo štvrtok po 14. hodine 30-ročného muža pre podozrenie z lúpeže. Počas jeho presunu však došlo k nečakanému incidentu.
Podľa zistení portálu tvnoviny mal muž policajtom ujsť. V čase úteku nemal nasadené putá a pri incidente fyzicky napadol policajtku. Okolnosti prípadu polícia vyšetruje.
