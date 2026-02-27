Slovenská pošta odporúča využiť mobilnú aplikáciu, ktorá vám umožní získať poradové číslo vopred a vyhnúť sa dlhým radom.
Slovenská pošta odporúča plánovať návštevu pobočky vopred, aby sa zákazníci vyhli zbytočnému čakaniu, najmä pri vyplácaní energopomoci.
Klientom radí prísť dopoludnia alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa ranným, obedným či podvečerným špičkám. Menej vyťažené bývajú aj pobočky v poslednom týždni mesiaca alebo počas víkendu v nákupných centrách a na hlavných poštách v krajských mestách.
Pred návštevou si môžeš v mobilnej aplikácii overiť aktuálnu obsadenosť pobočky a na vybraných miestach si dokonca vopred vygenerovať poradové číslo, čím sa dá ušetriť čas v rade.
