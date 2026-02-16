Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.
Magazín Forbes aj v roku 2026 predstavil výber Top osobností medicíny, v ktorom oceňuje výnimočných slovenských lekárov a lekárky. Ide o odborníkov, ktorí patria medzi najuznávanejších vo svojich odboroch a významne prispievajú k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Zoznam zahŕňa lekárov z desiatok medicínskych špecializácií, od nemocničných oddelení až po ambulantnú prax. Výber nie je založený na číslach, ale na odporúčaniach odborných spoločností, hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva a nezávislých autorít z oblasti medicíny.
Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.
|Meno
|Odbor
|Pôsobisko
|Katarína Galková
|Anestéziológia a intenzívna medicína
|Fakultná nemocnica, Nitra
|
Ľubomíra Romanová
|Anestéziológia a intenzívna medicína
|Nemocnica J. A. Reimana, Prešov
|Mária Rašiová
|Angiológia
|VÚSCH, Košice
|Miroslav Širila
|Angiológia
|Ambulancia, Trenčín a NÚSCH, Bratislava
|Mária Šimaljaková
|Dermatovenerológia
|Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
|Slavomír Urbanček
|Dermatovenerológia
|Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
|
Marián Molnár
|Detská chirurgia
|Univerzitná nemocnica, Martin
|Adriana Ilavská
|Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
|Medispektrum, Bratislava
|Peter Jackuliak
|Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
|Nemocnica Ružinov, Bratislava
|Adriana Dokupilová
|Endokrinológia
|Fakultná nemocnica, Nitra
|Juraj Payer
|Endokrinológia
|Nemocnica Ružinov, Bratislava
|Henrik Egyenes Pörsök
|Endokrinológia, interná medicína, klinická osteológia
|Egy Med, Dunajská Streda
|Miriam Dziaková
|Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
|Nemocnica L. Pasteura, Košice
|Peter Takáč
|Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
|Nemocnica L. Pasteura, Košice
|Boris Pekárek
|Gastroenterológia
|NOÚ, Bratislava
|Marína Romanová
|Geriatria
|Nemocnica Penta Hospitals, Vranov nad Topľou
|Peter Urdzik
|Gynekológia a pôrodníctvo
|Nemocnica L. Pasteura, Košice
|Robert Dankovčík
|Gynekológia a pôrodníctvo
|Nemocnica L. Pasteura a Sonoclinic, Košice