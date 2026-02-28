Štát čerpá informácie priamo z údajov katastra a preventívne upozorňuje ľudí na ich daňové povinnosti.
Finančná správa v týchto dňoch rozosiela listy takmer 7-tisíc občanom, u ktorých eviduje zánik vlastníctva nehnuteľnosti v roku 2025. Tieto informácie čerpá priamo z údajov katastra nehnuteľností. Ak ste nehnuteľnosť predali alebo inak previedli a získali ste tým príjem, pravdepodobne vám vzniká zákonná povinnosť uviesť tento zisk v daňovom priznaní za rok 2025, informuje finančná správa na sociálnej sieti.
Ako môžete podať daňové priznanie? Finančná správa ponúka tri spôsoby, ako si splniť túto povinnosť:
- Osobne: Na ktoromkoľvek daňovom úrade po celom Slovensku.
- Poštou: Na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty.
- Elektronicky: Cez e-formulár priamo na portáli finančnej správy.
Kedy daňovú povinnosť nemáte?
V určitých zákonom stanovených prípadoch priznanie podávať nemusíte. Ide najmä o situácie, keď:
- Vlastníte nehnuteľnosť (nezaradenú do obchodného majetku) viac ako 5 rokov.
- Predávate nehnuteľnosť nadobudnutú dedením v priamom rade (napr. po rodičoch) a od jej nadobudnutia poručiteľom uplynulo viac ako 5 rokov.
- Nehnuteľnosť ste darovali (pri darovaní nevzniká príjem z predaja).
- Od vyradenia nehnuteľnosti z vášho obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov.
