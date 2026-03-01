Za takmer 500 porušení pravidiel udelili kontrolóri mastné pokuty.
Veterinárni a potravinoví inšpektori odhalili v skladoch a predajniach po celom Slovensku vážne hygienické nedostatky. Len počas prvého mesiaca tohto roka preverili viac ako 900 prevádzok, pričom zaznamenali takmer 500 porušení pravidiel, informuje portál tvnoviny.
Kontroly najčastejšie narážali na zanedbanú hygienu zariadení, skladov a pracovných pomôcok. Inšpektori hlásia problémy najmä v supermarketoch a menších maloobchodných predajniach.
Zverejnené fotografie z kontrol dokumentujú:
- Znečistené skladové priestory a pleseň na stenách.
- Poškodené pracovné náradie, ktoré nespĺňa normy.
- Výskyt hlodavcov priamo v priestoroch s potravinami.
- Chybné označovanie a nesprávne skladovanie tovaru.
Inšpekcia udelila pokuty za desaťtisíce eur
Za menej závažné prehrešky inšpektori vystavili 50 blokových pokút v celkovej hodnote 2 700 eur. Pri 48 závažnejších porušeniach však sankcie presiahli hranicu 60-tisíc eur, pričom najvyššia jednotlivá pokuta sa vyšplhala na 8 000 eur.
Podobné sumy inkasuje štát pravidelne. Pre porovnanie, v októbri minulého roka udelili inšpektori pokuty za viac ako 224-tisíc eur, pričom rekordná individuálna sankcia dosiahla až 38 000 eur.