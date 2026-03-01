Pozrite si prehľad lehôt a pravidiel, ktoré chránia vaše peniaze.
Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy online platí:
- Predajca musí vrátiť všetky prijaté platby najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste mu oznámili odstúpenie.
Pozor: Predajca môže s vrátením počkať, kým mu tovar skutočne dorazí späť.
Náklady na vrátenie
Pri online nákupoch často platí, že spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru, ak predajca v obchodných podmienkach neurčí inak.
Dôležité: spotrebiteľ náklady na dopravu neplatí, ak si obchodník nesplnil svoju informačnú povinnosť, každý obchodník je povinný pred uzatvorením zmluvy na diaľku poučiť spotrebiteľa o povinnosti znášať náklady na vrátenie tovaru, inak náklady znáša sám.
Dôležité je tiež vrátiť tovar najneskôr do 14 dní od oznámenia odstúpenia obchodníkovi.
Vrátenie v pôvodnom obale?
Zákon nikde neukladá kupujúcemu povinnosť uschovať si originálny obal výrobku ani ho predkladať pri reklamácii. Rovnako žiadny právny predpis nepriznáva predávajúcemu právo podmieňovať prijatie reklamácie predložením pôvodného balenia.
Pri niektorých druhoch tovaru však môže byť obal dôležitý z hľadiska bezpečnej manipulácie, napríklad pri výrobkoch náchylných na poškodenie nárazom, vlhkosťou, prevrátením či nesprávnym skladovaním. Ak si konkrétny tovar vyžaduje zvýšenú opatrnosť, predávajúci musí o tom kupujúceho vopred písomne informovať, napríklad v záručnom liste alebo v kúpnej zmluve.
Aj v prípade, že predávajúci upozorní na potrebu obalu, nemôže odmietnuť prijať reklamáciu len preto, že kupujúci originálne balenie nemá. Povinnosť prevziať tovar do reklamačného konania mu zo zákona zostáva.
