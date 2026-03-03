Analytici očakávajú v roku 2026 dvojciferný pokles predaja, pričom zariadenia budú drahšie a v niektorých prípadoch aj slabšie vybavené.
Koncom roka 2025 sa začalo hovoriť o globálnom nedostatku pamätí DRAM a NAND. Nové prognózy však ukazujú, že situácia je horšia, než sa čakalo, a výrazne zasiahne trh s počítačmi a smartfónmi, informuje International Data Corporation.
Výrobcovia sa snažili koncom roka dodať čo najviac zariadení ešte pred rastom cien. Teraz sa však očakáva pokles predajov. Podľa IDC klesne v roku 2026 trh s PC o vyše 11 % a smartfónov takmer o 13 %. Hoci ceny zariadení porastú, dopyt oslabí.
Nedostatok pamätí zvýhodní veľké firmy, ktoré si vedia zabezpečiť dodávky. Menší výrobcovia budú mať problémy. Zároveň sa očakáva, že nové zariadenia budú mať menej pamäte či úložiska, najmä v lacnejších kategóriách.
Najviac ohrozené sú dostupné smartfóny
Ak budú príliš drahé na výrobu, zákazníci môžu odkladať nákup alebo siahnuť po použitých zariadeniach. Nedostatok pamätí komplikuje aj rozvoj AI počítačov, ktoré potrebujú viac RAM.
Situáciu zhoršujú aj nové clá v USA, ktoré môžu ešte zvýšiť ceny. Rok 2026 tak bude pre technologický trh veľmi náročný a problémy môžu pretrvať aj v roku 2027.