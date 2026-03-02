Pre napätie na Blízkom východe dochádza k rušeniu a presmerovaniu letov medzi Áziou a Európou.
Z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe dochádza k rušeniu a presmerovaniu viacerých medzinárodných leteckých spojení medzi Áziou a Európou.
Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich zo Srí Lanky, Maldív a Indie. Dostupnosť letov sa môže meniť v krátkom čase. Na svojom webe na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Cestujúcim odporúča, aby kontaktovali svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preverili možnosti náhradného spojenia. Priebežne by tiež mali sledovať aktuálne informácie o letoch a skontrolovať si platnosť víz alebo povolenia na pobyt. Cestujúci sa tiež majú riadiť pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností.
Srí Lanka: Bezplatné predĺženie víz o sedem dní
Migračný úrad Srí Lanky informoval, že zahraničným turistom, ktorí nemôžu opustiť krajinu z dôvodu zrušených letov smerujúcich cez Blízky východ, poskytne bezplatné predĺženie víz o sedem dní odo dňa skončenia ich platnosti. Do zabezpečenia náhradného odletu tak môžu na území krajiny zotrvať legálne.
Maldivy: Turisti môžu zostať bez sankcií
Ministerstvo cestovného ruchu Maldív uviedlo, že turistom dotknutým narušením leteckej dopravy je umožnené zotrvať v krajine bez sankcií za prekročenie povoleného pobytu a odchody cestujúcich sú koordinované v spolupráci s imigračnými orgánmi, leteckými spoločnosťami a turistickými zariadeniami.
India: Možnosť požiadať o predĺženie víza cez FRRO
V prípade Indie môžu zahraniční štátni príslušníci požiadať prostredníctvom regionálneho úradu pre registráciu cudzincov (Foreigners Regional Registration Office – FRRO) o predĺženie víza alebo úpravu pobytového statusu, priblížilo MZVEZ.
Indonézia: Núdzové povolenie na pobyt až na 30 dní
Rezort ďalej informuje o narušení leteckej dopravy v Indonézii. „V prípade, že by v dôsledku zrušeného letu hrozilo prekročenie povolenej dĺžky pobytu v Indonézii, indonézske imigračné orgány umožňujú požiadať o bezplatné predĺženie pobytu prostredníctvom tzv. Emergency Stay Permit (ITKT) s maximálnou platnosťou 30 dní,“ vysvetlilo MZVEZ.
Doplnilo, že o tento typ povolenia je potrebné požiadať osobne na najbližšom imigračnom úrade a predložiť pas alebo doklad o zrušení rezervovaného letu. Veľvyslanectvo SR v Jakarte situáciu monitoruje a je pripravené poskytnúť Slovákom potrebnú súčinnosť.
Východná Afrika: Problémy s návratom z viacerých krajín
Uzatvorenie vzdušného priestoru vo viacerých krajinách Blízkeho východu má podľa ministerstva priamy vplyv aj na dostupnosť letov z východnej Afriky.
Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Kene, Eritrey, Južného Sudánu, Rwandy, Seychel, Somálska a Ugandy.
Keňa: Predĺženie pobytu online aj osobne
V prípade nemožnosti vycestovania z Kene z dôvodu zrušených alebo presmerovaných letov je možné požiadať o predĺženie pobytového oprávnenia (návštevníckeho povolenia) prostredníctvom riaditeľstva pre imigračné služby (Directorate of Immigration Services).
„Predĺženie je potrebné vybaviť ešte počas platnosti aktuálneho pobytu,“ tvrdí MZVEZ. Doplnilo, že žiadosť je možné podať online prostredníctvom systému eFNS alebo osobne na imigračnom úrade.
Seychely: Zotrvanie v krajine do náhradného odletu
Turisti na Seychelách, ktorým sa narušili lety, môžu podľa informácií imigračného úradu (Seychelles Immigration Department) zotrvať v krajine do zabezpečenia náhradného odletu. Je potrebné priebežne komunikovať s miestnymi imigračnými orgánmi, poskytovateľmi ubytovania a leteckými spoločnosťami.
„V prípade blížiaceho sa uplynutia povoleného pobytu sa odporúča bezodkladne kontaktovať Seychelles Immigration Department a požiadať o predĺženie ešte pred uplynutím aktuálneho pobytu, online alebo osobne na imigračnom úrade v meste Victoria,“ uviedol rezort diplomacie.
Cyprus: Situácia je stabilná, možné sú meškania letov
Veľvyslanectvo SR v Nikózii informuje, že aktuálna bezpečnostná situácia na Cypre je stabilná a bezpečná. Priebežne ju monitoruje v spolupráci s miestnymi orgánmi. Dochádzať však môže k odklonom alebo meškaniam niektorých letov.
Cestujúcim odporúča prísť na letisko s dostatočným časovým predstihom a priebežne sledovať informácie svojej leteckej spoločnosti. „Veľvyslanectvo SR v Nikózii bude situáciu naďalej sledovať a o prípadných zmenách bude informovať,“ dodalo MZVEZ.