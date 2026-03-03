Rezort sa za problémy ospravedlňuje a verí, že systémy rozbehnú technici ešte dnes.
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) upozorňuje občanov na utorkové (3. 3. 2026) obmedzenie prevádzky na pracoviskách dokladov po celom Slovensku. Rezort vnútra musel pristúpiť k neplánovanej a vynútenej údržbe svojej komunikačnej infraštruktúry, čo ochromilo kľúčové služby, informuje polícia na sociálnej sieti.
Rezort momentálne eviduje nedostupnosť informačných systémov. Klientske centrá, oddelenia dokladov aj cudzinecká polícia tak v týchto chvíľach nedokážu vybaviť žiadosti v nasledujúcich oblastiach:
- evidencia dokladov (občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy),
- evidencia vozidiel (prepisy a prihlasovanie áut),
- evidencia cudzincov,
- matriky a ohlasovne pobytu.
Rezort predpokladá, že údržbu informačných systémov ukončí ešte v priebehu dnešného dňa. Ministerstvo sa občanom za spôsobené komplikácie ospravedlňuje a žiada ich o trpezlivosť.