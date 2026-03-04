Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 4. marca 2026 o 10:07
Čas čítania 0:40

Jedna chyba v daňovom priznaní ťa môže stáť stovky eur. Sociálna poisťovňa varuje podnikateľov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Jedna chyba v daňovom priznaní ťa môže stáť stovky eur. Sociálna poisťovňa varuje podnikateľov
Zdroj: Getty Images/Owen Franken

Sociálna poisťovňa odporúča, aby si podnikatelia údaje v daňovom priznaní dôkladne skontrolovali.

Mnohí podnikatelia vnímajú daňové priznanie len ako povinnú administratívu. Podľa Sociálnej poisťovne však môže mať veľký vplyv aj na budúce sociálne dávky či dôchodok. Jedna chyba alebo nesprávne uvedený údaj totiž môže ovplyvniť výšku odvodov aj dávok v budúcnosti, informuje web peniaze.sk.

Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby venovali zvýšenú pozornosť vyplneniu daňového priznania typu B za rok 2025. Údaje z priznania totiž slúžia ako základ na výpočet vymeriavacieho základu, z ktorého sa následne určujú odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2026.

Výška odvodov pritom ovplyvňuje aj výšku sociálnych dávok

Ide napríklad o nemocenské, ošetrovné, materskú či budúci starobný dôchodok. Ak je vymeriavací základ nízky, nižšie budú aj tieto dávky.

Sociálna poisťovňa preto odporúča, aby si podnikatelia údaje v daňovom priznaní dôkladne skontrolovali. Nesprávne alebo neúplné informácie môžu viesť k nesprávnemu výpočtu odvodov, čo sa môže negatívne prejaviť až po rokoch.

4. marca 2026 o 10:00 Čas čítania 2:53 Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť? Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?

Podľa odborníkov by podnikatelia nemali brať daňové priznanie len ako formalitu. Správne vyplnený dokument totiž ovplyvňuje nielen aktuálnu daňovú povinnosť, ale aj ich budúce sociálne zabezpečenie.

daňové priznanie
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
25. februára 2026 o 8:51 Čas čítania 0:40 O pár dní dorazí ďalšia energopomoc. Slovenská pošta bude rozposielať nové poukazy O pár dní dorazí ďalšia energopomoc. Slovenská pošta bude rozposielať nové poukazy
26. februára 2026 o 16:46 Čas čítania 0:41 Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
2. marca 2026 o 19:30 Čas čítania 0:50 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
dnes o 08:54
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
1
pred 2 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
včera o 14:30
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
včera o 16:19
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
Slovensko zasiahne masívny mrak saharského prachu. Čaká nás oranžová obloha a zhoršený vzduch
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
1
pred 2 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
pred 4 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
pred 3 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
1
26. 2. 2026 16:46
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Lifestyle news
Diskvalifikácia zo súťaže krásy pre botox a silikóny? Aj toto je realita v niektorých krajinách
pred 22 minútami
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
pred hodinou
Tieto seriály si viac na Netflixe nepozrieš. Z ponuky tento rok vyradili už 7 známych titulov
pred 2 hodinami
Európska environmentálna agentúra varuje: Za depresiami a úzkosťou môže byť aj tento nenápadný faktor
pred 3 hodinami
Známa tenistka Sabalenka sa zasnúbila. Za muža si vezme známeho brazílskeho podnikateľa
dnes o 08:57
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
dnes o 07:52
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
včera o 16:34
Historický míľnik v Barcelone: Na vrchol baziliky Sagrada Familia osadili poslednú časť
včera o 15:48
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
včera o 14:54
Tina otvorene prehovorila o náročnom období. Veľkolepý koncert s dcérou posúva o rok
včera o 14:03
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred hodinou
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
K pádu prístrešku pri klientskom centre v Komárne došlo vo štvrtok (26. februára).
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
pred 2 hodinami
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
pred 28 minútami
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
dnes o 08:54
Pozor na hračku z Actionu: Reťazec ju stiahol z predaja pre bezpečnostné riziko
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 3 hodinami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
V Bratislave pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu
včera o 18:38
V Bratislave pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu
Zahraničie Všetko
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
pred hodinou
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
včera o 11:55
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred hodinou
AKTUÁLNE: Pád prístrešku v Komárne má už druhú obeť. Muž zraneniam v nemocnici podľahol
pred 2 hodinami
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
pred 28 minútami
Pri zbere medvedieho cesnaku dávaj pozor: Môžeš si ho ľahko pomýliť s týmito jedovatými rastlinami
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 3 hodinami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
pred 2 dňami
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
pred 3 dňami
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia