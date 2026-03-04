Sociálna poisťovňa odporúča, aby si podnikatelia údaje v daňovom priznaní dôkladne skontrolovali.
Mnohí podnikatelia vnímajú daňové priznanie len ako povinnú administratívu. Podľa Sociálnej poisťovne však môže mať veľký vplyv aj na budúce sociálne dávky či dôchodok. Jedna chyba alebo nesprávne uvedený údaj totiž môže ovplyvniť výšku odvodov aj dávok v budúcnosti, informuje web peniaze.sk.
Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby venovali zvýšenú pozornosť vyplneniu daňového priznania typu B za rok 2025. Údaje z priznania totiž slúžia ako základ na výpočet vymeriavacieho základu, z ktorého sa následne určujú odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2026.
Výška odvodov pritom ovplyvňuje aj výšku sociálnych dávok
Ide napríklad o nemocenské, ošetrovné, materskú či budúci starobný dôchodok. Ak je vymeriavací základ nízky, nižšie budú aj tieto dávky.
Sociálna poisťovňa preto odporúča, aby si podnikatelia údaje v daňovom priznaní dôkladne skontrolovali. Nesprávne alebo neúplné informácie môžu viesť k nesprávnemu výpočtu odvodov, čo sa môže negatívne prejaviť až po rokoch.
Podľa odborníkov by podnikatelia nemali brať daňové priznanie len ako formalitu. Správne vyplnený dokument totiž ovplyvňuje nielen aktuálnu daňovú povinnosť, ale aj ich budúce sociálne zabezpečenie.