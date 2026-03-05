Eurojackpot má nového milionára: Hráč zo Slovinska vyhral 10 miliónov eur

Slovákom sa tentoraz výraznejšia výhra neušla, najvyššia zaznamenaná výhra bola necelých 5-tisíc eur.
V nadnárodnej lotérii Eurojackpot padol ďalší jackpot. Výhru vo výške 10 miliónov eur získal hráč zo Slovinska. Ide už o piaty jackpot v tomto roku a zároveň tretí v histórii, ktorý putuje do tejto krajiny, informujú tvnoviny.sk.
Výherné čísla v utorkovom žrebovaní boli 1, 9, 14, 35 a 49, doplnkové čísla 2 a 10. V roku 2026 sa z hlavnej výhry zatiaľ dvakrát tešili hráči v Nemecku a rovnako dvakrát aj vo Fínsku.
Slovákom sa tentoraz výraznejšia výhra neušla
Najvyššia zaznamenaná výhra na Slovensku bola v 5. poradí (4 + 2), ktorá predstavuje približne 4 929 eur. Eurojackpot sa hrá v 19 krajinách Európy vrátane Slovenska a žrebuje sa každý utorok a piatok. Šanca na získanie hlavného jackpotu je približne 1 ku 140 miliónom.
Najúspešnejšou krajinou v histórii tejto lotérie je Nemecko, kde hráči vyhrali jackpot už 83-krát. Slovensko má zatiaľ len jedného víťaza hlavnej výhry, ktorý v minulosti získal viac ako 58 miliónov eur.