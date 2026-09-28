Obmedzený bude aj prístup v čase od polnoci do 6.00 h ráno a tínedžeri nebudú môcť vo svojich videách používať kozmetické filtre.
Po koncerne Meta, materskej firmy sociálnej siete Facebook, sa aj platforma TikTok zaviazala obmedziť čas používania pre tínedžerov v jednom z amerických štátov.
Prostredníctvom tohto záväzku a platby vo výške 300 miliónov dolárov (263,09 milióna eur) sa platforma pre zdieľanie krátkych videí snaží vyhnúť súdnemu procesu, ktorý sa má začať v štáte Alabama budúci týždeň. Podstatou sporu sú obvinenia, že TikTok bol zámerne navrhnutý tak, aby u detí vyvolával závislosť. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.
Obmedzený prístup v noci
Opatrenia, ku ktorým sa zaviazal TikTok, zahŕňajú dvojhodinový denný limit používania pre mladých návštevníkov platformy v tomto štáte, uviedol generálny prokurátor Alabamy Steve Marshall. Okrem toho bude obmedzený prístup v čase od polnoci do 6.00 h ráno a tínedžeri nebudú môcť vo svojich videách používať kozmetické filtre. Spoločnosť Meta minulý mesiac súhlasila, že v rámci dohody s viacerými štátmi USA zaplatí 18 miliárd USD a prijme podobné obmedzenia. Materská spoločnosť Facebooku vyjadrila presvedčenia, že k takýmto opatreniam pristúpia aj platformy Snapchat a YouTube.